南韓中部暴雨引發洪水與山崩 子彈列車降速行駛

南韓國營鐵路公司今天宣布，由於中部地區的暴雨引發洪水與山崩，部分常規路線暫時停駛，子彈列車則降速行駛。

路透社引用南韓氣象廳說明表示，群山港（Gunsan）在今天早晨一小時內降雨量接近100毫米，而中部地區的多個地區單日降雨量超過200毫米。

南韓內政部表示，目前已有4人死亡，並指出房屋、道路和基礎設施都嚴重受損。此外，目前有超過50個地區發布了山崩警報，超過3500人被迫撤離該地。

南韓鐵路公司（KORAIL）表示，Saemaeul和Mugungwha列車已經停止在中部地區的6條路線服務，部分服務將暫停數小時，有些則會持續至午夜。

南韓鐵路公司說，KTX子彈列車仍在運作，但在部分區域會降速行駛。

每年7月是南韓梅雨季，近年夏季卻出現極端氣候，南韓總統尹錫悅表示，由於氣候變遷，這應該可以預期得到。