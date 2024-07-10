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南非能源部長誓言積極推動再生能源 促進轉型

中央社／ 南非普勒托利亞9日綜合外電報導

南非電力與能源部長拉瑪戈巴（Kgosientsho Ramokgopa）近日誓言要加速從煤炭轉向再生能源，立場與反對迅速脫碳，並承諾長期繼續燃燒煤炭的前任部長背道而馳。

路透社報導，新成立的電力與能源部由拉瑪戈巴領導，在他向記者發表談話之際，非洲工業化程度最高的國家南非已經超過100天沒有發生斷電，是這個飽受嚴重供電問題困擾國家的新紀錄。

拉瑪戈巴在首都普勒托利亞（Pretoria）的記者會中表示：「我將在再生能源方面採取非常積極的態度，你們將見到占比呈指數成長。」他說，他希望向投資者發出「我們打算發展這條路線」的訊號。

根據監督機構Climate Transparency，由於依賴國營電力公司Eskom，南非的溫室氣體排放量位居世界前15名，超越英國、土耳其及法國，還是20國集團（G20）中碳排放強度最高的國家。

拉瑪戈巴說：「我們將成為非洲大陸上再生能源領域的領導者。」

這與前任曼塔錫（Gwede Mantashe）的立場大相逕庭，曼塔錫多次呼籲，不要在國際壓力下迅速轉向綠色能源，並質疑其可行性。

執政黨非洲民族議會（African National Congress）於5月29日國會大選首度失去過半優勢，耗費約兩週時間與其他政黨磋商後，南非總統拉瑪佛沙（CyrilRamaphosa）在上月底選出新內閣。

過去在曼塔錫的領導下，能源一直與礦物綁在一起，但拉瑪佛沙把它分離出來，與拉瑪戈巴的電力部合併。分析人士認為，這項舉動是在將能源與煤炭脫鉤。

南非擁有40萬平方公里的半沙漠和受到強風吹襲的廣闊海岸線，因此也具備世界上最豐富的再生能源潛力。

然而，政策的不確定性對投資造成阻礙，政府去年以能源安全為由，決定將幾座燃煤發電廠的退役時間延長至2030年，也讓社會運動人士感到遺憾。

拉瑪戈巴承認，南非轉向綠色能源的時間「比必要的時間長了一些」，並表示他的當務之急就是與商界人士會面，討論「影響他們參與的障礙」。

再生能源 南非 非洲

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