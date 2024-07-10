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男性自殺率上升…南韓議員將原因歸咎於女性 挨轟「活在平行宇宙」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
民眾5月9日經過南韓首爾漢江大橋。示意圖／法新社
民眾5月9日經過南韓首爾漢江大橋。示意圖／法新社

在全世界富裕國家中，南韓是自殺率最高的國家之一，也是性別平等紀錄最差的國家之一，首爾一名市議員日前發表報告，將男性自殺人數升高與女性在社會的日漸「主導」作用連結，挨轟發表危險且沒有事實根據的評論。

首爾市議員金奇德在報告中主張，女性勞動參與率逐年提高，讓男性更難找到工作與找到想要嫁給他們的女性。他表示，南韓近來已「開始變成女性主導的社會」，這可能「對男性自殺意圖升高負起部分責任」。

金奇德分析首爾漢江沿岸橋樑意圖自殺人數數據，得出此一評估，並將報告刊登在市議會官網上。報告顯示，漢江沿岸企圖自殺數已從2018年的430起，升至2023年的1035起，男性比率從67%升至77 %。

金奇德的報告，被批為男性政治人物一系列脫離現實言論的最新事例，自殺預防專家也表達擔憂。延世大學心理健康教授宋仁韓（譯音）表示，「沒有足夠證據就發表這樣的說法，危險且不明智」。他指出，全球輕生男性多於女性，即便如此，首爾男性自殺意圖激增的原因需要科學研究，貿然以性別衝突解釋此事「非常令人遺憾」。

近年南韓湧現年輕男性領導的反女權運動，這些人主張，改善女性生活的嘗試讓男性處於不利地位。金奇德的報告似乎呼應這類看法，結論認為克服「女性主導現象」的方法，是要增進人們對性別平等的意識，讓「男性和女性可以享有平等機遇」。

南韓網友上社群媒體譴責金奇德的言論「沒有事實根據」與「厭女」，一名網友質疑他們是否正活在平行宇宙。金奇德則告訴BBC，「沒有打算對女性主導的社會持批評態度」，僅是就一些後果發表個人觀點。

金奇德此前已提出一些不科學甚至古怪的政治提案，聲稱想解決南韓一些迫切的社會問題，包括心理疾病、性別暴力和全世界最低的出生率。首爾市議會表示，除非內容違法，否則沒有程序檢查政治人物在官網刊登的內容，個人對內容自行負責，將反映在下屆選舉。

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南韓 女權 議員 首爾

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