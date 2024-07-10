200年一遇！南韓遭滂沱大雨襲擊釀4死 水深及腰民眾涉水而行

南韓氣象廳今天告訴法新社，南韓部分地區被200年一遇的大雨襲擊。內政部指出，大雨造成4人死亡。

南韓氣象廳一名官員告訴法新社：「有3個地區的降雨量都創下紀錄，這種情況可能200年左右才發生一次。」

南韓氣象廳數據顯示，忠清南道的錦山、忠清北道的秋風嶺和全羅北道的群山這3個區域的時雨量創紀錄新高。

氣象廳發言人告訴法新社，200年「不是基於過去紀錄計算得來的」，並進一步說明，完整觀測紀錄始於1904年。

他說，200年一遇指的是「計算各別地區降雨強度後，顯示出這種情形預計200年才會發生一次」。

今天凌晨，群山市1小時內的降雨量高達131.7毫米，超過該地區年平均降雨量的10%。

南韓媒體公布的影像顯示，大雨造成河流氾濫、道路淹水，某些地區水深及腰，民眾涉水而行。

南韓內政部表示，這場大雨導致4人罹難。