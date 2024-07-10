希臘總理稱北馬其頓不守國名協議 將在北約峰會提出疑慮

希臘總理米佐塔基斯今天表示，針對北馬其頓新上台的民族主義政府在雙方達成的國名協議上「出爾反爾」，他將在北大西洋公約組織（NATO）峰會中提出疑慮。

法新社報導，希臘2018年與這個北邊鄰國達成協議，後者同意放棄以歷史悠久的「馬其頓」為國名，改稱「北馬其頓」；其後雅典也放棄長期以來對這個前南斯拉夫共和國成員國加入北約投下的否決票。

不過，北馬其頓新總統席楊諾夫斯卡-達夫科娃（Gordana Siljanovska-Davkova）5月在就職典禮上，2度稱國家為「馬其頓」而非「北馬其頓」。

在華府出席北約75週年峰會的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天在美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）主辦的一場對談活動上表示，他對於北馬其頓新政府的國名稱呼有「嚴重疑慮」，「我確實打算提出這項議題」。

米佐塔基斯說，北馬其頓國名的議題「根本沒有商量餘地」。他稱北馬其頓新政府的行為「沒有建設性」，也無助於其加入歐洲聯盟（EU），「現在是我們應尋求交集面的時候，這麼做帶來不必要的複雜化」。

米佐塔基斯並未透露他會如何在北約峰會上提出疑慮。他先前曾揚言，希臘可能阻礙北馬其頓加入歐盟之路。這條道路本已困難重重。

中間偏右派的米佐塔基斯還點出，兩國間為解決國名爭議而達成的協議，是在希臘前左翼政府任內達成。

他說：「我對普瑞斯帕協議（Prespa Agreement）有過質疑，但我已非常清楚表明，這是一份具約束力的國際協議。我過去尊重它，現在也尊重它。」