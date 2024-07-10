波蘭總理圖斯克會晤澤倫斯基 兩國簽署安全協議
根據波蘭共和報（Rzeczpospolita）報導，烏克蘭總統澤倫斯基和波蘭總理圖斯克日前在華沙會面，並簽署了兩國安全協議。
協議中表示，烏克蘭將在波蘭進行烏克蘭軍團的訓練，烏克蘭也會在其上空擊落前往波蘭領空的俄羅斯導彈與無人機。
根據每日法律報（Dziennik Gazeta Prawna）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示這是一項非常重要的協議，將可以幫助保護烏克蘭公民的生命，對抗俄羅斯的邪惡。他指出，波蘭已經向烏克蘭轉交了44種軍事裝備，而協議中的烏克蘭軍團將會以志願軍的方式，讓居住在波蘭的烏克蘭人在波蘭接受培訓。
波蘭總統圖斯克（Donald Tusk）也讚揚了澤倫斯基的毅力和勇氣，並表示他在為安全的烏克蘭和歐洲而戰。圖斯克也指出，烏克蘭的英勇防禦也是整個自由世界的防禦。如果這場戰爭以失敗收場，整個波蘭與西方世界也將會一起挫敗。
除了波蘭與烏克蘭簽署雙方安全協議外，美國和日本也於6月與基輔簽署相同協議。在6月底的歐盟峰會期間，立陶宛、愛沙尼雅和布魯塞爾也同樣與烏克蘭簽署安全協議。
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