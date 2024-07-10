北韓祭「電子欺騙」攻擊 穿越南韓領空風險加劇

航空專家表示，北韓發起垃圾氣球戰、試射飛彈以及干擾全球衛星定位系統訊號接收，升高了穿越南韓領空的風險；隨著南北韓緊張局勢加劇，航空公司運作變得更加複雜。

路透社報導，北韓5月底開始向南韓施放數以千計裝有包括人類排泄物的垃圾氣球，分析家說，這是一種心理戰。

在5月29日至6月27日這段時間，北韓7度向南韓空飄垃圾氣球，其中一個降落在仁川機場（IncheonAirport）的跑道上，迫使這座南韓最忙碌的國際機場暫停航班起降3小時。

在垃圾氣球首度現蹤之際，來自北韓的航空導航干擾也激增，其中包括似乎是首次祭出的「電子欺騙」（spoofing）攻擊，對南韓商用飛機構成影響。

分享飛航風險資訊的航空業會員組織OPSGROUP在6月發布的公告中指出，「空域安全正在逐漸惡化。目前還沒有針對南韓的官方空域警告，但風險情勢似乎正變得愈來愈糟」。

南韓國土交通部表示，南韓軍隊、空中交通管制當局和航空公司採用24小時監視和通訊系統。

軍方發言人說，「南韓軍方利用監視設備，日夜探測這些氣球」，但未透露更多細節。

北韓也曾在2016年投放垃圾氣球，並且表示這是為了報復脫北者和南韓運動人士利用氣球發送傳單等宣傳物。