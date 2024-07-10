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日本海上自衛隊醜聞連環爆 違法處理「特定秘密」懲處規模恐達百人

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本海上自衛隊近期爆出連串醜聞，包括在多艘艦艇上讓不具權限隊員違法處理「特定秘密」，及讓潛水員不當領取津貼等。示意圖／路透社資料照
日本海上自衛隊近期爆出連串醜聞，包括在多艘艦艇上讓不具權限隊員違法處理「特定秘密」，及讓潛水員不當領取津貼等。示意圖／路透社資料照

日本海上自衛隊近期爆出連串醜聞，包括在多艘艦艇上讓不具權限隊員違法處理「特定秘密」，及讓潛水員不當領取津貼等。消息人士透露，最快本週公布的懲處名單將上看百人。

日本富士新聞網（FNN）報導，防衛省今天在與執政黨自民黨的國防部會共同會議上，承認一連串問題，包含海上自衛隊的潛水人員實際上未潛水卻不當領取潛水津貼、在多艘艦艇上讓不符資格的人擔任處理「特定秘密」的職務，及防衛省內部出現職權騷擾案例的報告。

讀賣新聞指出，這些醜聞已經影響自衛隊信譽。

海上自衛隊最新爆出數名所屬潛水人員，實際上並未潛水但卻不當領取潛水津貼。這個問題在2022年9月定期監察時被發現，防衛省之後擴大調查各部隊，查明多人涉案。

海上自衛隊的潛水人員津貼依據任務、訓練時的潛水深度有所不同，津貼金額最多為每小時約1萬日圓。

除了不當領取潛水津貼外，根據防衛省之前調查，海上自衛隊約60艘艦艇中，有10多艘艦艇上讓不具資格的隊員擔任處理「特定秘密」的職務，具體情況為讓沒有權限處理「特定秘密」的人，在值勤時能進入戰鬥情報中心（CIC），並接觸到電腦畫面顯示的艦艇航行資訊等「特定秘密」。

日本相關部會大臣等會指定防衛及外交領域中，攸關國家或國民安全必須特別保護的情報為「特定秘密」，要處理這些情報的人，必須接受適當評估。

另外，日本大阪國稅局日前調查稅務時，察覺海上自衛隊發生隊員涉收受廠商好處弊案，防衛省已組成調查委員會正在調查。相關人士透露，海上自衛隊潛艦供應商「川崎重工業」，涉嫌利用與下游廠商間浮報交易款項產生的回扣，替潛艦乘組員等人負擔高額物品與餐飲費用。

不只一名日本政府相關人士表示，防衛省調查完一連串的問題後，發現大約有200名海上自衛隊員涉入其中，並計劃處分其中100人左右。防衛省近期將公布處分名單及內容。

面對近期爆出的一連串問題，海上幕僚長（相當於他國海軍參謀長）酒井良預計引咎辭職。

日本 潛艦 自衛隊

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