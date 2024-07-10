日本出雲市大雨路崩 逾600人暫困陸上孤島

日本山陰地方從昨天開始下大雨，造成島根縣出雲市一處縣道崩塌，235個家戶聯外道路中斷頓成陸上孤島，包括67名觀光客在內共逾600人暫時受困。

日本放送協會（NHK）報導，出雲市7月9日間歇降下激烈雨勢，出雲機場截至當晚7時止的12小時累計雨量高達200毫米，創當地統計史上新高紀錄。

山陰放送（BSS）報導，根據空拍畫面，這處縣道陸基完全流失，造成上方柏油路大面積崩塌掉落，而就在道路塌陷處旁停著一輛倖免掉落的計程車。

這條連接出雲市日御崎地區的縣道29號崩塌後，造成235個家戶共548人暫時受困。由於該地區內有一處觀光地，島根縣政府表示，有67名觀光客被迫滯留當地住宿設施。

TBS電視台報導，受到梅雨鋒面滯留影響降下破紀錄大雨的山陰地方，島根縣出雲機場至今累計雨量達214.5毫米、松江市西津田地區累計雨量210毫米，及鳥取縣米子市累計雨量148毫米等。

儘管當地目前雨勢稍緩，但梅雨鋒面今晚到明天將南下，預料山陰地方將再度降下大雨，當地氣象台呼籲民眾嚴防可能出現的土石災害、淹水災情及河川上漲氾濫等情況。