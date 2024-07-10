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戰爭兩樣情？北約急審俄烏問題挨批雙標 以哈恐淪「房間裡的大象」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北約第75屆峰會於美東時間9日在美國華府登場。法新社
北約第75屆峰會於美東時間9日在美國華府登場。法新社

俄羅斯日前彈襲烏克蘭兒童醫院引發國際撻伐，反觀加薩醫療院所屢次淪為國防軍目標總是雷聲大雨點小，凸顯歐美國家對兩大區域戰爭的雙重標準。隨著本周北約峰會在美國登場，華盛頓郵報分析，以哈戰爭很大機率會是房間裡的大象，存在卻不被談論。

北約第75屆峰會於美東時間9日在華府舉行，焦點之一不外乎困擾成員國已久的俄烏戰爭，儘管基輔不大可能直接受邀加入北約，但是以美國為首等盟友一直採取系列外交和安全措施，協助烏克蘭扭轉戰局。

俄軍8日對烏克蘭發動大規模空襲，烏克蘭兒童醫院也成為直接攻擊目標，行動造成至少44人罹難。烏克蘭也藉此機會向西方提出更多援助。

對此，美國總統拜登最新在峰會表示，未來幾個月將合作德國、義大利、荷蘭及羅馬尼亞向烏克蘭提供更多防空系統，更表態深信烏克蘭能夠阻止普亭。

然而，反觀北約就烏克蘭問題急忙進行審議，背後卻有另一場衝突被視而不見—以哈戰爭。

儘管以哈戰爭去年10月7日爆發後，一度轉移全球對俄烏戰爭的注意力，但是許多批評者指出，同樣是將飛彈瞄準醫療院所，美國和歐洲國家對待俄國和以色列卻是不同反應。以色列屢次以擊殺恐怖份子為由摧毀加薩醫院和學校，歐美的態度卻相對平靜。

本屆北約峰會也不太可能有關於加薩的重大評論。

倒是成員國土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的聲明凸顯希望峰會聚焦加薩災難。土耳其議會議長柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus）8日認為，西方國家並未對以色列總理內唐亞胡施加有效壓力，也沒有譴責以色列對平民的攻擊，「這顯然是虛偽的，是雙重標準」。

相較於持續兩年多的俄烏戰爭，以哈戰爭至今進入第9個月，狂轟猛炸造成的瓦礫廢墟比前者還要多，無論何時開始重建都需要數十年的時間。而根據加薩當局和聯合國統計，以哈戰爭已經造成4萬人死亡。

不過去年11月，即將卸任的北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）駁斥雙重標準的指控，稱「烏克蘭從未對俄國構成威脅，也沒有攻擊俄國。」

俄烏戰爭 北約 烏克蘭

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