日相出席北約峰會 盼確認大西洋與印太安保不可分

日本首相岸田文雄今天啟程訪美出席北約峰會前受訪說，在紀念北約成立75週年的本屆峰會上，「希望跟各國領袖確認歐洲大西洋跟印度太平洋兩者安全保障環境密不可分」。

日本富士新聞網報導，岸田說，希望這次會議成為確認包括日本在內的印太夥伴與北大西洋公約組織（NATO）持續合作關係的機會。

另外，談到此行將跟新上任的英國首相施凱爾（Keir Starmer）進行首度會談，岸田說，「有關近年來特別緊密的日英夥伴關係的具體方法等事項，也將進行意見交換」。

岸田表示，此行還將分別跟韓國總統尹錫悅，及荷蘭、瑞典及芬蘭等國領袖進行會談。

至於結束美國華府行程後將順訪德國，岸田說，針對雙方近年來特別有所進展的安全保障領域，希望這次能跟總理蕭茲（Olaf Scholz）就推動合作進行確認並交換意見，「也期盼能針對包含經濟安全保障在內的經濟領域，討論有關合作及強化合作事項」。