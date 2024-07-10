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嚴防空中威脅 瑞士申請加入歐洲天空之盾計畫

中央社／ 蘇黎世9日綜合外電報導

俄烏戰爭致使歐洲對安全受到威脅日益不安之際，中立國瑞士已遞交申請欲加入 「歐洲天空之盾」（European Sky ShieldInitiative, ESSI）防空倡議計畫。

路透社報導，歐洲天空之盾是德國於2022年發起的共同防空計畫，主要但不僅限於北大西洋公約組織（NATO）成員國加入支持。瑞士當局今天表示，瑞士國家軍備部長洛爾（Urs Loher）於8日已申請加入此計畫。

歐洲天空之盾計畫目的在於透過協調各國採購防空和飛彈防禦系統，例如愛國者（Patriot）飛彈系統，來降低各國成本，以及促成訓練、維護與後勤方面的合作。

俄烏戰爭致使呼籲瑞士走向現代化，增加軍備預算，及對俄羅斯的行為予以譴責的聲浪高漲。歐洲天空之盾成員國包括比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞和立陶宛，目前可針對瑞士申請加入表達意見。

根據瑞士政府，磋商結束後，成員國有兩個月時間對瑞士加入該計畫表示同意或提出保留意見。

俄烏戰爭 瑞士 飛彈

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