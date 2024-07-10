英國啟動戰略防衛檢討 首相籲北約盟友提高軍事支出

英國首相施凱爾今天啟程赴華府參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。首相府指出，施凱爾將呼籲盟友提高防衛支出，以回應日增的威脅。他強調英國提高防衛支出至國內生產毛額（GDP）2.5%的決心。

另一方面，施凱爾（Keir Starmer）今天確認下週啟動「戰略防衛檢討」（Strategic Defence Review,SDR）。SDR是施凱爾所領導工黨提出的政見。

首相府指出，SDR將檢視英國面臨的威脅、武裝部隊的戰鬥準備程度及應具備的能力，並以深化與盟友夥伴的合作關係、發展新的防衛產業戰略、落實國防採購改革，以及確保國防人員具備必要能力為目標。

首相府表示，執行SDR期間，英國將諮詢盟友、產業界及外部專家的意見，相關意見將彙整上呈首相與國防大臣，並向國會說明。

SDR將為英國未來的防衛態勢定調，核心內涵包括防衛計畫將以北約為第一優先。SDR另將設定達成「防衛支出在GDP占比2.5%」此一目標的路徑。首相府表示，國防大臣希利（John Healey）已啟動詳細的SDR執行準備工作。

施凱爾說，身為首相，他的最重要責任就是保護國家民眾安全。他形容SDR將是既徹底又全面的檢討，並將向那些在國際間試圖削弱和平與民主的行為者傳達明確訊息：「你們不會得逞。」

北約華府峰會9日至11日舉行，施凱爾將偕希利和外交大臣拉米（David Lammy）出席。這是施凱爾5日就任首相後，出席的第一個大型國際場合，他也將首次與數個國家領袖會面，包括10日與美國總統拜登（Joe Biden）會晤。

支援烏克蘭、強化歐洲安全以及與印太區域夥伴的協作是峰會議程重點。首相府表示，以澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、英日義「全球空戰計畫」（GCAP）等既有全球防衛夥伴關係為基礎，施凱爾將致力確保英國在防衛事務國際舞台扮演領導角色，並與理念相近夥伴一同證明進步、和平的民主國家終將戰勝暴政。

不過，儘管施凱爾強調將致力確保英國防衛支出未來提高至GDP的2.5%，他今天向媒體證實，將待SDR完成，才會根據SDR的結論決定達成此一防衛支出目標的時程表。

之前面對各界詢問打算在哪一年達成這個支出目標，施凱爾多以「待經濟財政條件允許」、「待有足夠資源」、「在符合財政規範的情況下」回應。

在本月初國會大選失去執政權的保守黨政府已訂定時程表，也就是在未來6年持續逐步提高國防支出，並至2030年達到GDP占比2.5%的水準。

由於SDR的執行期間恐長達一年，部分軍方人士擔憂這將導致各項開支或投資被迫延後、擱置或暫停，待SDR出爐再論，對國防單位和產業界都造成影響。

英國媒體援引工黨人士說法報導，黨內曾提出另一個方案：先檢討一年期的支出規劃和執行情況，以利相關單位儘快釐清有哪些預算可用、怎麼用，後續才進行較長遠的擘畫和檢討，也就是分開處理短期和長期需求，但此方案最終不了了之。

保守黨籍前國防大臣華勒斯（Ben Wallace）指出，為確保SDR具實質意義並有助政府達成「防衛支出在GDP占比2.5%」的目標，國防部必須趕在財政部完成中央預算檢討報告前，搶先發布SDR，以避免財政部有機會預先限制國防部可動用預算，讓外界有理由認定執行SDR不過是政府對國防開支的「拖延戰術」。

面對類似質疑，希利此前在工黨在野時曾強調，之所以有必要依據SDR結論決定預算規劃，原因包括在野黨能接觸的資訊有限。只有深入瞭解實況後，才有可能做出較精確的決定，且國防開支的問題不僅在「錢是否足夠」，還有「錢是否用得夠聰明有效率」、問責機制是否健全。