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英國啟動戰略防衛檢討 首相籲北約盟友提高軍事支出

中央社／ 倫敦9日專電
圖為英國首相施凱爾在飛往華盛頓特區參加北約峰會的飛機上與記者交談。 路透
圖為英國首相施凱爾在飛往華盛頓特區參加北約峰會的飛機上與記者交談。 路透

英國首相施凱爾今天啟程赴華府參加北大西洋公約組織（NATO）峰會。首相府指出，施凱爾將呼籲盟友提高防衛支出，以回應日增的威脅。他強調英國提高防衛支出至國內生產毛額（GDP）2.5%的決心。

另一方面，施凱爾（Keir Starmer）今天確認下週啟動「戰略防衛檢討」（Strategic Defence Review,SDR）。SDR是施凱爾所領導工黨提出的政見。

首相府指出，SDR將檢視英國面臨的威脅、武裝部隊的戰鬥準備程度及應具備的能力，並以深化與盟友夥伴的合作關係、發展新的防衛產業戰略、落實國防採購改革，以及確保國防人員具備必要能力為目標。

首相府表示，執行SDR期間，英國將諮詢盟友、產業界及外部專家的意見，相關意見將彙整上呈首相與國防大臣，並向國會說明。

SDR將為英國未來的防衛態勢定調，核心內涵包括防衛計畫將以北約為第一優先。SDR另將設定達成「防衛支出在GDP占比2.5%」此一目標的路徑。首相府表示，國防大臣希利（John Healey）已啟動詳細的SDR執行準備工作。

施凱爾說，身為首相，他的最重要責任就是保護國家民眾安全。他形容SDR將是既徹底又全面的檢討，並將向那些在國際間試圖削弱和平與民主的行為者傳達明確訊息：「你們不會得逞。」

北約華府峰會9日至11日舉行，施凱爾將偕希利和外交大臣拉米（David Lammy）出席。這是施凱爾5日就任首相後，出席的第一個大型國際場合，他也將首次與數個國家領袖會面，包括10日與美國總統拜登（Joe Biden）會晤。

支援烏克蘭、強化歐洲安全以及與印太區域夥伴的協作是峰會議程重點。首相府表示，以澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、英日義「全球空戰計畫」（GCAP）等既有全球防衛夥伴關係為基礎，施凱爾將致力確保英國在防衛事務國際舞台扮演領導角色，並與理念相近夥伴一同證明進步、和平的民主國家終將戰勝暴政。

不過，儘管施凱爾強調將致力確保英國防衛支出未來提高至GDP的2.5%，他今天向媒體證實，將待SDR完成，才會根據SDR的結論決定達成此一防衛支出目標的時程表。

之前面對各界詢問打算在哪一年達成這個支出目標，施凱爾多以「待經濟財政條件允許」、「待有足夠資源」、「在符合財政規範的情況下」回應。

在本月初國會大選失去執政權的保守黨政府已訂定時程表，也就是在未來6年持續逐步提高國防支出，並至2030年達到GDP占比2.5%的水準。

由於SDR的執行期間恐長達一年，部分軍方人士擔憂這將導致各項開支或投資被迫延後、擱置或暫停，待SDR出爐再論，對國防單位和產業界都造成影響。

英國媒體援引工黨人士說法報導，黨內曾提出另一個方案：先檢討一年期的支出規劃和執行情況，以利相關單位儘快釐清有哪些預算可用、怎麼用，後續才進行較長遠的擘畫和檢討，也就是分開處理短期和長期需求，但此方案最終不了了之。

保守黨籍前國防大臣華勒斯（Ben Wallace）指出，為確保SDR具實質意義並有助政府達成「防衛支出在GDP占比2.5%」的目標，國防部必須趕在財政部完成中央預算檢討報告前，搶先發布SDR，以避免財政部有機會預先限制國防部可動用預算，讓外界有理由認定執行SDR不過是政府對國防開支的「拖延戰術」。

面對類似質疑，希利此前在工黨在野時曾強調，之所以有必要依據SDR結論決定預算規劃，原因包括在野黨能接觸的資訊有限。只有深入瞭解實況後，才有可能做出較精確的決定，且國防開支的問題不僅在「錢是否足夠」，還有「錢是否用得夠聰明有效率」、問責機制是否健全。

工黨 施凱爾 英國

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