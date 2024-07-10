歐洲最新阿利安6型火箭 首次成功發射

歐洲最新的阿利安6型（Ariane 6）火箭今天首次成功發射，它自法屬圭亞那的庫魯（Kourou）升空後將衛星送入軌道，讓歐洲大陸重拾獨立前往太空的能力。

綜合法新社與路透社報導，阿利安6型是歐洲目前最強大的火箭，歐洲航太領袖渴望藉由它的成功升空，擺脫最近的挫折。

歐洲太空總署（European Space Agency）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）說：「這對歐洲來說是歷史性的一天。」

阿利安6型火箭先前經歷一連串延誤、政治挫折和資金考量，如今終於在格林威治時間9日19時自法屬圭亞那（French Guiana）升空，這枚高56公尺的火箭，飛行近3個小時後順利完成任務，也代表歐洲火箭發射長達1年的中斷終告結束。

阿利安6型火箭在發射前，檢查顯示數據採集系統出現「小問題」，發射雖持續進行，但發射窗口的開始時間延遲了1個小時。

阿利安6型由空中巴士集團（Airbus）和賽峰集團（Safran）共同擁有的阿利安集團（Ariane Group）以40億歐元開發，它原定於2020年推出，但一再延遲。

歐洲太空總署太空運輸代理主任托克-尼爾森（ToniTolker-Nielsen）在法屬圭亞那的發射控制室表示：「阿利安6型對於歐洲的太空企圖心十分重要。」

「這關乎於政府與機構任務以自主方式進入太空…鑑於地緣政治局勢考量，此一需求益形重要。」

阿利安6型的出現歸功於歐洲太空總署22個國家在2014 年決定開發一系列火箭，以面對來自美國富豪馬斯克（Elon Musk）私人太空企業的激烈競爭。

去年，歐洲機構被迫將部分太空運載任務轉移至美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon9）時，暴露了歐洲在日益全球化的火箭發射市場暫時遭孤立的處境。