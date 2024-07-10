歐洲最新阿利安6型火箭 首次成功發射
歐洲最新的阿利安6型（Ariane 6）火箭今天首次成功發射，它自法屬圭亞那的庫魯（Kourou）升空後將衛星送入軌道，讓歐洲大陸重拾獨立前往太空的能力。
綜合法新社與路透社報導，阿利安6型是歐洲目前最強大的火箭，歐洲航太領袖渴望藉由它的成功升空，擺脫最近的挫折。
歐洲太空總署（European Space Agency）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）說：「這對歐洲來說是歷史性的一天。」
阿利安6型火箭先前經歷一連串延誤、政治挫折和資金考量，如今終於在格林威治時間9日19時自法屬圭亞那（French Guiana）升空，這枚高56公尺的火箭，飛行近3個小時後順利完成任務，也代表歐洲火箭發射長達1年的中斷終告結束。
阿利安6型火箭在發射前，檢查顯示數據採集系統出現「小問題」，發射雖持續進行，但發射窗口的開始時間延遲了1個小時。
阿利安6型由空中巴士集團（Airbus）和賽峰集團（Safran）共同擁有的阿利安集團（Ariane Group）以40億歐元開發，它原定於2020年推出，但一再延遲。
歐洲太空總署太空運輸代理主任托克-尼爾森（ToniTolker-Nielsen）在法屬圭亞那的發射控制室表示：「阿利安6型對於歐洲的太空企圖心十分重要。」
「這關乎於政府與機構任務以自主方式進入太空…鑑於地緣政治局勢考量，此一需求益形重要。」
阿利安6型的出現歸功於歐洲太空總署22個國家在2014 年決定開發一系列火箭，以面對來自美國富豪馬斯克（Elon Musk）私人太空企業的激烈競爭。
去年，歐洲機構被迫將部分太空運載任務轉移至美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon9）時，暴露了歐洲在日益全球化的火箭發射市場暫時遭孤立的處境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言