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美海防隊參與環太平洋軍演 助印太提升海域安全

中央社／ 檀香山9日專電

美國海岸防衛隊參與2024年環太平洋軍事演習，港口安全部隊指揮官韓利說，印太區域具重要地位，美國海防隊與夥伴合作，提升水道、港口的自由開放及安全。

2024年環太平洋軍事演習（RIMPAC）除了29國海軍參與外，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）也派出巡邏艦米吉特號（USCGC Midgett）、巡邏艇參加演練。

環太軍演期間，美國海防隊12日將與墨西哥、秘魯的搜救隊合作，模擬在颶風災害侵襲下，營救沿海區域的受困居民；17日美國海防隊潛水人員，與韓國、德國的潛水隊合作，模擬天然災害後的打撈和碼頭檢查作業。

演習之前，美國海防隊向來與菲律賓、日本、韓國等國海防單位合作，舉行聯合演習；港口安全部隊指揮官韓利（Patrick Hanley）8日受訪談到印太的重要性。

韓利說：「印太區域具有關鍵地位，跟世界其他區域一樣，區域內有許多成長中的經濟體，很重要的是確保水道、港口保持自由、開放與安全。」

一名美國海岸防衛隊員表示，隊員的重要任務之一是保護漁業資源，確保各國的專屬經濟區（EEZ）界定清楚、免於受到非法活動的威脅，打擊毒品走私、人口販運和非法移民。

美國海防隊8日向媒體展示，海上執法用的艦艇和巡邏艇，巡邏艇上配備機槍；潛水人員展示潛水裝備和使用遙控技術所能進行的水下影像系統。

演習 美國

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