馬士基貨櫃輪在阿拉伯海遭胡塞飛彈襲擊 無受損回報

葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）周二表示，他們向行經阿拉伯海懸掛美國國旗的馬士基聖淘沙輪（Maersk Sentosa）發射數枚飛彈。

胡塞發言人Yahya Sarea 透過電視宣稱：「在一次聯合行動中，海軍和飛彈部隊在阿拉伯海襲擊美國馬士基聖淘沙輪。」

航運巨頭馬士基較早表示，該公司馬士基聖淘沙輪在亞丁灣北部海域遭到飛行物襲擊。馬士基周二在哥本哈根股價平盤作收。

馬士基向路透表示，沒有船員受傷或船舶及貨物受損的報告。

馬士基發言人表示，這艘船是旗下子公司 Maersk Line 所屬懸掛美國國旗的船隻。

胡塞發言人Yahya Sarea另表示，該組織使用多架無人機攻擊另兩艘貨櫃輪，一是位於阿拉伯海的 Marathopolis 號，還有位於亞丁灣的MSC Patnaree號。

去年11月以來，胡塞組織為聲援加薩的巴勒斯坦人，在紅海、曼德海峽和亞丁灣對航運發起了無人機和飛彈襲擊。