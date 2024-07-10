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北約峰會今登場！拜登開幕演說超強硬 宣布再對烏軍援、力抗普亭

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一連三天的北約峰會9日於美國華府登場，總統拜登稍早發表開幕演說。路透
一連三天的北約峰會9日於美國華府登場，總統拜登稍早發表開幕演說。路透

一連三天的北約峰會9日於美國華府登場，烏克蘭戰事成焦點之一，美國總統拜登在稍早的開幕演說中稱北約比以往都更強大，並宣布美國將聯同德國、義大利、荷蘭及羅馬尼亞，於未來幾個月內向烏克蘭提供更多防空系統，有信心「烏克蘭能夠且將會阻止普亭」。

北約峰會於距離白宮不遠的安德魯麥隆大廳（Andrew W. Mellon Auditorium）舉行，拜登稍早以清晰且堅定的聲音發表開場演說，稱1949年時，12個北約創始國在同一地點簽訂條約，如今成員國已增加至32個，「北約如今比往都更加強大」。

拜登接著表示，目前有23個北約成員國將國內生產總值（GDP）的至少2%用於國防，對比2020年，只有9個北約成員國這樣做。

他說，「記住北約的本質是民主，且永遠如此。這個歷史時刻需要我們的團結力量。」稱「普亭想要的就是徹底征服烏克蘭，結束烏克蘭民主，摧毀烏克蘭文化，並把烏克蘭從地圖上抹去。」但堅信「烏克蘭能夠而且將會阻止普亭。」

拜登或許希望將自己對北約的態度與前總統川普成對比，稱「絕大多數的美國兩黨民眾都明白，北約讓我們所有人都更安全。美國人民明白，如果沒有北約，將會發生什麼。」

川普的外交立場被稱為「交易式的孤立主義」，他曾說過要退出北約、不滿北約成員防衛支出過低。

拜登同時宣布，美國將聯同德國、義大利、荷蘭及羅馬尼亞，於未來幾個月內向烏克蘭提供5套額外的戰略防空系統。

前一天，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔，造成至少24人死亡、160人受傷，兒童醫院也慘淪為目標，造成數十名無辜兒童喪命。

此外，拜登還向北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）頒發總統自由勳章，讚譽他「在各個政治領域開展工作」以支持北約。

由於拜登日前在電視辯論表現失利引起關注，甚至掀起廣泛的換帥聲浪，他試圖利用主持北約峰會的機會挽回外界信心。拜登雖然在發言時「照稿讀」，但表現正常且講話鏗鏘有力，沒有語句脫節的情況發生，也尚不清楚這是否足以緩解民主黨內部對他繼續參選的分歧與憂心。

北約 拜登 烏克蘭

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