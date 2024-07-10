俄法院缺席審判 下令逮捕反對派領袖納瓦尼遺孀
俄羅斯一座法院今天在當事人缺席庭審下裁定，逮捕本國政治異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉雅，成為克里姆林宮全面鎮壓反對派的最新行動。
綜合法新社與美聯社報導，莫斯科巴斯曼地方法院（Basmanny District Court）以涉嫌參與極端主義團體的指控，下令逮捕現居海外的尤莉雅（Yulia Navalnaya）。
尤莉雅的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在社群媒體平台X發文形容說，法院這紙判決對尤莉雅的「功績」是一種讚賞。
俄國獄政單位2月中旬表示，47歲的納瓦尼在北極圈內流放地昏倒後過世。納瓦尼是律師出身，以對高官發起反貪運動聞名，向來直言不諱地批評俄國總統普亭（Vladimir Putin）和他的人馬。
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