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北約空前強大 烏克蘭加盟還是難

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

年度北約峰會揭幕。美聯社及華爾街日報報導說，拜登的表現、北約的前景和援烏將是三大看點。

在六月辯論會災難性的表現後，拜登仍堅稱，外界應注意他在峰會期間的表現，將證明自己足以繼續勝任領導盟邦的重責大任。

事實上，北約領袖雖避談美國總統大選，卻絕大多數認為選舉結果對北約至關重要。鑒於難以預料川普第二任可能的作為，還有若他當選就任後多快會「動手」，均使盟邦緊張不安，若他重返白宮將對北約投下震撼彈。

反觀拜登任內強化北約，以及挺身對抗俄羅斯總統普亭皆讓他獲得好評。但拜登面臨外界對他無法再勝任北約實質領袖或美國三軍統帥的高漲擔憂，迫使他必須加以平息。

北約的未來也是重要看點。自俄國前年侵烏以來，北約成員國新增芬蘭及瑞典，使總數達卅二國，就許多層面而言，北約已空前強大。

但北約仍有其結構性弱點，由於決策方式採一致決，成員國政局只要有任何動盪，就將影響其所做的任何決策。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家柏格曼就形容，如今正值北約最好的時代、也是最壞的時代。

繼續援烏抗俄無疑是重中之重。多個北約國家過去一年來已與烏克蘭簽署雙邊安全協議，提供基輔長期援助保證，以助其抵禦俄國。但基輔的目標是加入北約，而鑒於擔憂遭捲入俄烏戰爭，烏克蘭加盟的難度很高。

不過，峰會仍計畫提供基輔入會的「橋梁」，並可望承諾新一波軍經援助。除至今已挹注數十億美元，北約祕書長史托騰柏格上周證實，接下來每年至少提供約四三○億美元援助。

北約 基輔 拜登

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