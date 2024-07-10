北約75周年峰會 拉攏歐亞抗中俄

北約組織（NATO）高峰會九日在華府展開。美聯社同日報導，北約準備和其非會員國的日本、南韓（下稱韓）、澳洲及紐西蘭等印太夥伴（IP4）深化關係，對抗與莫斯科連結日深的中國大陸。美國國務卿布林肯上周說，北約的歐亞夥伴國漸認知到對方的挑戰與自身息息相關。

日韓紐三國領袖及澳洲副總理均將出席為期三天的北約七十五周年峰會。反對北約將其關注擴大至歐洲和西半球以外的北京，將密切關注IP4在峰會的動向。美國之音（VOA）報導，峰會將論及南海與台灣等中國議程。日經亞洲亦引述白宮國安會歐洲高級主任卡本特報導，北約與IP4十一日將討論國防產業合作，雙方在過去兩年的峰會都未談到這項主題。

俄烏戰爭已使西方世界與俄羅斯及其盟友對立，同時助長美、歐及其亞洲盟邦應進一步合作的論點。布林肯上周在華府智庫布魯金斯研究院說，美國已持續致力打破其歐亞盟國和全球其他夥伴間的藩籬。

路透在峰會前夕分別專訪日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅。岸田表明，歐洲–大西洋的安全與印太安危密不可分，俄國侵烏並強化和北韓的軍事合作已在在證明。他重申，今日烏克蘭可能是明日東亞。日本朝日新聞亦報導，日本和北約建立共享機密情資通訊網的協調已進入最終階段，希望能在峰會敲定。

尹錫悅則提到，將與北約國家領袖商討俄國與北韓軍事合作構成的顯著威脅，這對朝鮮半島及歐洲的和平安全皆帶來嚴峻挑戰。

華府智庫美國和平研究所分析師加利克說，北約在印太的夥伴關係使其不用直接在印太行動，就能與IP4協作。布魯塞爾自由大學安全、外交與戰略中心主任西蒙也說，歐洲–大西洋和印太的同盟，明顯是圍繞著美國軍力此一支柱建構，其戰略優勢更勝中、俄、伊朗與北韓的夥伴關係。

中國外交部發言人林劍九日則表示，北京反對北約以中國為藉口東進亞太，攪動區域局勢。