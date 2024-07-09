美眾議長強生：將推動全面抗中法案

美國眾議院議長強生表示，中國對全球和平構成最大威脅，國會將在本屆會期結束前致力通過一系列針對中國的法案，包括制裁協助俄羅斯和伊朗的中國軍工企業，以及限制對中投資。

美國之音（VOA）報導，強生（Mike Johnson）昨天在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）就美國所領導的世界秩序面臨威脅發表演說，並提出3個部分的政策框架予以應對，包括加強美國國內實力，威懾美國敵人，以及強化美國在全球的聯盟。

強生一開始就將矛頭指向中國、俄羅斯和伊朗，並稱這是一個「以中國為領導的軸心」。強生還說，這些國家有各自的文化，也有自己特定的邪惡目標，「而他們每天早上醒來都想著如何打倒美國」。

在談到中國所帶來的挑戰時，強生直言「中國對全球和平構成了最大的威脅」，並預示國會接下來將努力推動一系列在安全、經濟、生物安全和貿易領域對抗中國的法案。

他指出：「國會必須集中精力，用盡一切手段對抗中國。我們將制定制裁方案，懲罰向俄羅斯和伊朗提供物資支持的中國軍工企業。我們將考慮限制投資中國的方案。我們正在制定一項立法，以便在今年秋天達成這一目標。」

強生提及：「我們的目標是在今年年底前簽署一籃子與中國相關的重要立法，並在本屆國會中加緊討論這些優先事項和許多其他事項。」