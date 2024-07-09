北約峰會將登場 拜登身心狀況成房間裡的大象

中央社／ 紐約9日專電

北大西洋公約組織（NATO）第75屆峰會將在美東時間9日晚間於華盛頓揭幕，由於峰會主人美國總統拜登總統電視辯論狀況不佳，各國領袖與輿論高度關注拜登在峰會期間的一舉一動。

連續3天的北約第75屆峰會與領袖會晤活動在華府各場地舉行，除了美國在歐洲的條約盟國元首出席外，印太地區的日本、韓國、澳州、紐西蘭領袖及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等人也再度獲邀。

北約峰會在俄烏與加薩戰爭進行之際舉行，各國元首狀況各異。英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）5日才接任首相，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）經兩輪國會選舉後處境堪慮，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與獲邀的日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅民調處於低谷，不過峰會最大懸念與焦點是主辦國總統拜登（Joe Biden）的健康及政治處境。

拜登將在美東時間9日晚間峰會開幕典禮發表演說，10日進行整日會議與晚宴，11日與各國元首出席公開記者會，期間將與澤倫斯基與施凱爾舉行雙邊會晤。媒體都在關注拜登在公開場合的舉止。

各國元首除了關切拜登在多位黨內議員逼退下，能順利獲得提名與當選，還得面對烏克蘭戰爭的壓力。民調領先的美國前總統川普（Donald Trump）已多次重申，盟友國防支出必須達標及不會無止境金援烏克蘭，媒體報導各國已私下派員接觸川普團隊。

拜登8日主動致電新聞頻道微軟國家廣播公司（MSNBC）直播節目表示，會堅定擴大北約，美國與全球盟國人民一致面對中國及俄羅斯，發生中的國際事務都有實質進展。白宮官員也不斷說明拜登健康沒有問題。

紐約時報（New York Times）用「北約峰會召開，各國元首擔心破口就在中心」形容成員國對當前局勢的憂心。1949年，12個北約創始國在距離白宮不遠的安德魯麥隆大廳（Andrew W. Mellon Auditorium）簽訂條約，如今成員國已增加至32個，將在相同場地會晤。

此外，美國也積極拉攏日韓澳紐、印太4國（IP4、Indo-Pacific Four）參與，形成亞洲版北約以面對中國與俄羅斯威脅。

北約峰會預料各國將重申長期支持烏克蘭，同時關切印太局勢發展，不過鏡頭焦點都在拜登身上。華爾街日報（Wall Street Journal）引述史考克羅戰略暨安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）資深學者湯生（James Townsend）的說法，「很多隻大象在房間裡，那（拜登）就是其中一隻」。

北約 拜登 美國

延伸閱讀

川普辯論會後避搶鋒頭 確保民眾聚焦拜登陷困局

川普在攻擊拜登很謹慎 消息人士：不想妨礙民主黨互相開槍

巴金森氏症權威8訪 拜登醫師：因白宮有定期門診

拜登適任？由誰取代？華郵：民主黨面臨4個難題

相關新聞

美眾議長強生：將推動全面抗中法案

美國眾議院議長強生表示，中國對全球和平構成最大威脅，國會將在本屆會期結束前致力通過一系列針對中國的法案，包括制裁協助俄羅...

莫迪會晤普京 強調雙方是朋友

周一（7月8日）晚間，俄羅斯總統普亭為到訪的印度總理莫迪舉辦了國宴，兩人在會面時擁抱。俄羅斯官媒塔斯社報導稱，普亭表示「非常高興」見到他「親愛的朋友」。

英前陸軍總參謀長：俄中新軸心 比二戰軸心國更危險

英國前陸軍總參謀長桑德斯指出，為有效防止俄羅斯攻擊北約成員國領土，北約可能必須在2030年以前大幅重整軍備。他稱俄羅斯、...

法國右翼領銜 加入「歐洲愛國者聯盟」

勒龐（Marine Le Pen）領導下的極右翼「法國國民聯盟」於周一宣布加入歐洲議會的「愛國者聯盟」。上周舉行的法國議會選舉中，國民聯盟的雄心受挫，得票率僅排名第三。

日本決心加強與北約及其伙伴的合作

日本首相岸田在採訪中尤其提到了俄羅斯的侵略性，以及莫斯科與朝鮮正在加強的軍事合作對日本構成了威脅。他沒有直接點名中國，但是間接提到了北京方面在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中對俄羅斯提供的支持。

日本東京都議員補選慘敗 自民黨內再現逼宮聲音

日本自民黨日前在東京都議員補選提名8人只當選2席，被黨內眾議員大西英男批評「完敗」，甚至要求首相岸田文雄下台。這是繼黨內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。