莫迪會晤普京 強調雙方是朋友

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俄羅斯總統普亭（右）為到訪的印度總理莫迪（左）舉辦國宴，兩人會面時擁抱。 圖／德國之聲
俄羅斯總統普亭（右）為到訪的印度總理莫迪（左）舉辦國宴，兩人會面時擁抱。 圖／德國之聲

周一（7月8日）晚間，俄羅斯總統普亭為到訪的印度總理莫迪舉辦了國宴，兩人在會面時擁抱。俄羅斯官媒塔斯社報導稱，普亭表示「非常高興」見到他「親愛的朋友」。

莫迪則在周二稱贊了印俄之間的良好關係。他說，雙邊關係建立在「相互信任和尊重的基礎上」。莫迪還稱普亭為「親密的朋友」。

這是莫迪在俄羅斯入侵烏克蘭以來首次訪問莫斯科。訪問也恰逢北約成員國領導人峰會在華盛頓舉行，俄烏戰爭是會議的核心議題。

「戰爭不可能解決問題」

莫迪表示，印俄關係曾幾經考驗，但每次都變得更強健。莫迪說：「每個印度人都將俄羅斯視為印度的朋友，無論是在順境還是在逆境中。」

印度始終沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。不過莫迪周二會晤普亭時表示，「戰爭不可能解決問題」。就一天前基輔一所兒童醫院遭到炮火襲擊，莫迪表示：「看到無辜的兒童被殺害，令人痛徹肺腑」。

周一俄羅斯對烏克蘭發起一輪猛烈空襲。據烏克蘭官方的消息，俄軍對該國多座城市發射了40多枚導彈，造成人員傷亡和重大損失。

莫迪稱，他與普亭討論了烏克蘭的戰事。 「在烏克蘭問題上，我們都能開誠布公地、詳細地表達自己的觀點。」他表示：…我知道，戰爭不可能解決問題，解決方案與和平談判也無法在炸彈和槍彈中取得成功。我們需要通過對話找到和平之路。…

普亭：印俄是戰略伙伴

克里姆林宮發言人也對媒體表示，普亭與莫迪就烏克蘭問題進行了「建設性」的討論。普亭則表示，俄羅斯和印度擁有特殊的戰略伙伴關係，他感謝莫迪為尋求和平解決烏克蘭衝突做出的努力。

當天早些時候，莫迪與普亭在莫斯科參觀了一個太空核技術展覽，莫迪還在克里姆林宮附近的戰爭紀念碑前敬獻了花圈。

俄羅斯長期以來一直是印度最大的武器供應方，目前也是印度最大的石油進口來源國。莫迪告訴普亭，印度和俄羅斯之間的能源合作幫助印度穩定了燃料價格，有助於控制通貨膨脹，也給全球市場帶來了穩定。

（路透社、法新社、美聯社）

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