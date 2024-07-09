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印度斥資逾300億加速興建發電廠 加劇與北京矛盾

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
過去20年來，印度水力發電量占總發電量比例極低。莫迪政府預計將斥資逾325億元，加速東北地區水力發電廠的建設。圖為錢德科特發電廠。（路透社）
過去20年來，印度水力發電量占總發電量比例極低。莫迪政府預計將斥資逾325億元，加速東北地區水力發電廠的建設。圖為錢德科特發電廠。（路透社）

印度2名官員9日表示，德里擬斥資10億美元（約新台幣325.36億元），加速興建阿魯納查省東北喜馬拉雅一帶的12座發電廠。由於北京宣稱擁有該區域的主權，此舉無疑加劇雙邊的緊張關係。

2名官員指出，印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）近日已批准提供東北地區每項水力發電計畫8,985萬美元的財政援助。依據該方案，阿魯納查省境內共12項水力發電計畫，受惠金額高達10億美元。這項援助方案預計將於7月23日莫迪總理公布2024／2025聯邦財政預算案時正式公告。

過去20年來，印度水力發電的總發電量不到15GW，燃煤電廠與其他再生能源電廠的建設量，是水力電廠的10倍。

2023年8月，印度政府與印度國家水力發電公司、東北電力公司、SJVNL水力發電公司簽署合約，斥資110億美元（約新台幣3578.85億元）興建發電廠，總發電量將達11.5GW，以發展印度邊疆區域的基礎建設。

不過，考量到北京宣稱阿魯納查省是其西藏南部的一部份，反對德里在此進行任何基礎建設，印度斥資加速水力電廠的建設，勢必挑動北京敏感的神經。

北京也計畫興建水壩

事實上，北京也計畫在雅魯藏布江流經的西藏墨脫地區興建大水壩，該水壩規模為三峽大壩的3倍，雅魯藏布江由西藏流經印度的阿魯納查省。印度憂心，北京此舉恐引發山洪或水資源短缺。

部分專家則不擔心河水遭攔截，畢竟雅魯藏布江坐落在喜馬拉雅山北部，該段降雨量較少，流入印度後經過的地區降雨量大增，加上7條非常健康的支流，促成其豐沛的水流量，不太會受影響。

比較令人擔憂的是水壩對生態環境的影響，以及意外破裂可能導致的大規模人員傷亡，特別是只要地震或土石流發生，隨時可能帶來巨大災難。

該國東北地區

北京 印度 西藏

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