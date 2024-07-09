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英前陸軍總參謀長：俄中新軸心 比二戰軸心國更危險

中央社／ 倫敦9日專電
俄羅斯總統普亭（右）和中國國家主席習近平（左），之前在上海合作組織峰會非正式晚宴前，舉行場邊會晤。(歐新社)
俄羅斯總統普亭（右）和中國國家主席習近平（左），之前在上海合作組織峰會非正式晚宴前，舉行場邊會晤。(歐新社)

英國前陸軍總參謀長桑德斯指出，為有效防止俄羅斯攻擊北約成員國領土，北約可能必須在2030年以前大幅重整軍備。他稱俄羅斯、中國和伊朗為新軸心國，且比第二次世界大戰軸心國構成的挑戰更致命。

今年6月中旬卸下陸軍總參謀長一職的桑德斯（Patrick Sanders）以「敢言」著稱。他曾示警，規模堪比二戰的戰爭有可能再度發生，時間不排除就在2030年以前。

至於為何稱俄、中等新軸心國比二戰軸心國更危險，桑德斯說，原因包括它們更相互依存，彼此間也更協調一致。他認為，世界如今面臨的是自1945年二戰結束以來最危險時刻。

他預測，新一波全球性的衝突或許看起來不會像是二戰重現，但將如癌細胞般蔓延，並在陸、海、空、太空、網路等不同作戰領域有強度不等的衝突。即便衝突發生機率不高，一旦發生，任何一場衝突都將是衝擊效應極大的事件。

他示警，英國及北大西洋公約組織（NATO）需準備應對的，是得動員全國上下資源和人力的威脅，包括在必要時得有能力緊急將產業生產活動轉投入滿足軍需。

英國「泰晤士報」（The Times）8日刊登桑德斯專訪。桑德斯指出，與俄羅斯及其盟友的「熱戰」並非無可避免，但若英國及其他北約成員國未大幅重整軍備，則「熱戰」發生的機率就會升高。

他指出，多數評估顯示，北約各國僅有約5至10年的時間可準備，搶在俄羅斯重振旗鼓並再度具備全面侵略其他國家的能力之前。期間，俄羅斯領導人可能會下令執行逼近常規衝突門檻的行動，或者藉可趁之機奪取他國部分領土。

桑德斯說，若英國不採取正確行動排除能力缺口、讓社會和國家整體更具韌性，俄羅斯、中國和伊朗就有可能受鼓舞。

他認為，英國的武裝部隊如今已沒有條件執行類似2003年對伊拉克的入侵行動，或是重演1982年福克蘭群島（Falkland Islands）保衛戰。受國防支出多年來遭削減、軍隊規模縮減、對軍工業的投資不足等因素影響，英國能承受的軍事衝突規模、強度及時間長度有限。

一如部分其他軍事將領與專家，桑德斯認為，英國的空防、以及對長程精準打擊飛彈和海底電纜等基礎設施的防禦能力亟需補強。

桑德斯對國防和安全事務在英國此次大選的能見度趨近於零感到失望。他擔憂，全球衝突的早期階段恐怕已開始。

他提到，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾公開表達統治、主宰周邊國家的意圖，而目前也已做了多數他預告會做的事。若北約在今天登場的華府峰會無法採取更強而有力的行動，烏克蘭可能會輸掉抵禦俄羅斯侵略的戰爭。

儘管北約確實是人類史上最強大、成功的防禦聯盟，桑德斯指出，北約的行動能力依然不足、行動準備程度依舊大幅低於冷戰末期。

他提到，北約過去兩年擬定的防禦方針及相關規劃需要資源執行，而資源投入的速度「還不到令人心安的程度」。

另一方面，英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副所長查默斯（Malcolm Chalmers）近日在RUSI發表的評論文章提到，5日甫上任的工黨政府需就如何應對「當代最重大的地緣政治挑戰」提出更明確方略，而這個重大地緣政治挑戰就是中國與西方國家的關係。

同時，尤其是在所謂的全球南方（Global South，多指開發中國家），許多國家強烈排斥被迫「選邊站」。

查默斯指出，完全排除未來5年美中因為台灣而爆發戰爭的可能性，恐怕是「犯傻」。儘管如此，短期內，美中競爭對其他國家構成的最大風險在全球貿易體系，而一波波貿易戰對以「增進經濟成長」為施政核心的工黨政府而言，研判將構成相當挑戰。

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