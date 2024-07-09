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吸塵器大廠戴森將在英國裁員1,000人

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
吸塵器與吹風機大廠戴森（Dyson）將在英國裁員約1,000人。路透
吸塵器與吹風機大廠戴森（Dyson）將在英國裁員約1,000人。路透

高檔吸塵器與吹風機大廠戴森（Dyson）將在英國裁員約1,000人，占當地勞動力的25%以上，這是該公司全球更大規模裁員的一環。

戴森在全球有15,000名員工，在英國的員工有3,500人。此次裁員將影響包括管理階層在內的各部門。

英國金融時報（FT）形容這項裁員消息是對工黨新政府的打擊，因為商業大臣雷諾茲正準備向英國工商界領袖說明其施政優先事項之際，現在看起來時機並不理想。Sky News表示，據了解，這項決定與英國大選無關，因為該公司在選前就已決定要裁員。

戴森執行長科納（Hanno Kirner）在電郵聲明中說：「我們快速成長，並與所有公司一樣，時常檢討我們的全球結構，以確保我們為未來做好準備。因此，我們提議對我們的組織進行變革，可能會導致裁員。」

戴森最大的市場在亞洲，該公司面臨來自當地對手的激烈競爭。執行長科納日前強調，在競爭市場必須具備敏捷性和創新性。

吹風機 工黨 英國

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