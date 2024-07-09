歐盟不滿喬治亞通過爭議法案 凍結逾10億軍援

歐盟駐喬治亞大使今天表示，歐盟已凍結對喬治亞3000萬歐元（約新台幣10億5500萬元）的軍事援助，並透露因爭議的打擊「境外影響力」法案，歐盟與喬治亞的關係已「降至冰點」。

路透社報導，喬治亞議會於今年6月通過一項打擊「境外影響力」的法案，要求從國外獲得資金的組織註冊為外國代理人，否則將面臨重罰並要求公開揭露。該國反對派和西方批評稱，這是受俄羅斯啟發，用以打壓異議的舉措。

歐盟駐喬治亞大使赫辛斯基（Pawel Herczynski）在特比利西的一場活動中表示：「目前，我們計劃撥給喬治亞國防部的3000萬歐元已凍結，這只是初步措施，之後還會有其他動作。」

他表示，歐盟將「逐步減少」對喬治亞政府的援助，轉而支持該國的民間社會與媒體。

此舉是喬治亞與歐盟之間，因境外影響力法案導致向來友好關係惡化的首個直接後果。上週，美國也無限延期與喬治亞軍隊的軍事演習。

這項法案的通過使喬治亞與西方關係出現重大裂痕。自1991年以來，喬治亞一直是前蘇聯國家中最親西方的國家之一。

近年來，喬治亞政府頻遭外界質疑國內有專制傾向，同時在國際上深化與俄羅斯和中國的關係，受到西方國家批評。

喬治亞於去年12月取得加入歐盟的候選國資格，但歐盟多次表示，特比利西當局的現行政策，致使入盟申請實際上處於凍結狀態。