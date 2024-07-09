日本決心加強與北約及其伙伴的合作

日本首相岸田在採訪中尤其提到了俄羅斯的侵略性，以及莫斯科與朝鮮正在加強的軍事合作對日本構成了威脅。他沒有直接點名中國，但是間接提到了北京方面在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中對俄羅斯提供的支持。

岸田認為，世界不應容忍一些國家破壞國際秩序的行為。他強調說，今天的烏克蘭可能就是明天的東亞，這也是考慮到中國可能對台灣發動的攻擊。

與韓國、澳大利亞和紐西蘭一樣，日本也是印太四國（IP4）的成員。這些國家都已經與北約建立了密切的伙伴關係，也都將參加華盛頓峰會。

美國及其盟國指責朝鮮向俄羅斯提供在烏克蘭戰爭中使用的彈道導彈和火炮，人們擔心莫斯科政府將反過來支持朝鮮的核導彈計劃。中國被指控向俄羅斯提供所謂的「軍民兩用」商品。中國則多次強調，沒有也不會向俄羅斯供應武器。

岸田主張採取「多國戰略」防範破壞國際秩序的行為。他強調：「歐洲-大西洋和印太之間的地理邊界對於保障全球和平與安全已不再重要。從這個角度來看，日本和印太伙伴可以為北約盟國發揮重要作用。」

由於二戰的歷史原因，在軍事上一直持謹慎態度的日本尚未向烏克蘭提供任何武器，但為這個飽受戰爭蹂躪的國家提供了財政支持。岸田表示，「這次峰會對於日本、美國和其他北約盟國來說是一個重要的機會，可以應對國際秩序面臨的持續挑戰，並重申塑造全球和平與安全的價值觀和原則。」

（綜合報導）

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