法國右翼領銜 加入「歐洲愛國者聯盟」

勒龐（Marine Le Pen）領導下的極右翼「法國國民聯盟」於周一宣布加入歐洲議會的「愛國者聯盟」。上周舉行的法國議會選舉中，國民聯盟的雄心受挫，得票率僅排名第三。

此前，極右政黨奧地利自由黨、匈牙利的青民盟（Fidesz） 以及由巴比什領導的捷克民粹主義政黨ANO已宣布聯手，該聯盟的目標是打擊非法移民，並將更多權利從布魯塞爾轉回各成員國。

隨著法國國民聯盟30名議員的加盟，歐洲議會「愛國者聯盟」將對中右翼議會黨團「歐洲人民黨」構成挑戰。歐洲人民黨是支持馮德萊恩連任歐盟委員會主席的重要支持者。

「愛國者聯盟」新主席、法國國民聯盟重要成員巴爾德拉（Jordan Bardella）周一在一份聲明中稱：「作為愛國力量，我們將共同努力，以便奪回我們的機構，調整政策走向，為我們的國家和人民服務。」

「愛國者聯盟」擁有議員84人，其中11名來自匈牙利青民盟，8名來自義大利的聯盟（ Liga）。青民盟的加爾（Kinga Gál)和義大利聯盟的瓦南奇（ Roberto Vannacci）分別出任「愛國者聯盟」的副主席。

按照歐盟議會的規定，組建新的議會黨團至少需要23名議員，而且他們必須代表至少四分之一的成員國。

義大利聯盟黨主席薩爾瓦尼（ Matteo Salvini）在X上發文寫道：「進行了大量工作之後，包括聯盟黨在內的大規模愛國者黨團終於在布魯塞爾誕生了。該黨團將對改變歐洲的未來做出決定性的貢獻。」

繼中右翼人民黨和中左翼的社民黨之後，愛國者聯盟成為歐洲議會第三大黨，其規模已超過與其競爭的極右翼「歐洲保守派和改革主義者黨」1;，該黨由義大利總理梅洛尼執掌。

上周，梅洛尼組建議會黨團的努力蒙受打擊，因為西班牙極右政黨「呼聲」（Vox）宣布退出梅洛尼的黨團，轉而加入「愛國者聯盟」。德國極右政黨「選項黨」也沒有加入愛國者聯盟。

由於法國國民聯盟在歐洲議會選舉中大獲全勝，導致自由派「復興歐洲」黨團（Renew Europe） 在歐洲議會中排名從第三跌落至第五。法國總統馬克龍所屬的政黨也是這一黨團的成員。

新選出的歐洲議會下周召開首次會議前，各議會黨團代表團的組成仍有可能出現變動。

（路透社）

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