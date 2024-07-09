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日本東京都議員補選慘敗 自民黨內再現逼宮聲音

中央社／ 東京9日綜合外電報導
東京都議員補選7月7日跟知事選舉合併舉行，自民黨雖然在8個選區提名人選，但最後僅當選2席，這也讓黨內再度出現要求岸田文雄（圖）下台的聲音。（歐新社）
東京都議員補選7月7日跟知事選舉合併舉行，自民黨雖然在8個選區提名人選，但最後僅當選2席，這也讓黨內再度出現要求岸田文雄（圖）下台的聲音。（歐新社）

日本自民黨日前在東京都議員補選提名8人只當選2席，被黨內眾議員大西英男批評「完敗」，甚至要求首相岸田文雄下台。這是繼黨內派閥茂木派後，安倍派人士也發難「逼宮」。

茂木派眾議員東國幹6月22日公開發難，要求岸田勿參選連任9月將舉行的自民黨總裁（黨主席）選舉，「希望（岸田）擔任開啟自民黨新頁的橋梁角色」。

同為茂木派的自民黨眾議員笹川博義，7月7日在前橋市舉行的群馬縣黨部大會談到有關黨內派閥違反政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）時說，「組織領導人不負起責任的話，黨就無法跨出黨務再造的第一步。不論是什麼樣的組織，如果發生醜聞，領導人一定要負起責任」，暗指岸田應負起身為總裁的責任。

日本放送協會（NHK）報導，東京都議員補選7月7日跟知事選舉合併舉行，自民黨雖然在8個選區提名人選，但最後僅當選2席，這也讓黨內再度出現要求岸田下台的聲音。

因應議員請辭或過世等舉行的東京都議員補選，7月7日在9個選區舉行投開票。自民黨補選前在這些選區擁有5席議員，未料補選後掉到僅剩2席。

補選後的東京都議會政黨版圖，自民黨仍以30席維持最大黨、都民第一會以28席名列第2、公明黨23席排名第3、共產黨19席居第4名，及立憲民主黨16席排名第5等。

自民黨選舉對策委員長小淵優子說，雖然補選後自民黨在議會仍是最大黨，但補選僅獲2席，「我們誠摯地接受補選結果，將全力致力挽回選民對黨的信賴及政治改革」。

安倍派成員大西英男昨天前往山口縣長門市，在兩年前遇襲身亡的前首相安倍晉三墓前祭拜後接受媒體訪問。

大西說，東京都議員補選結果可說是「完敗」，很清楚是對自民黨的嚴厲批評。他說，「我跟安倍前首相報告，（自民黨）總裁應該謙虛傾聽國民聲音後請辭，必須在總裁選舉選出一位新的總裁」。

面對記者詢問上述說法是否要求岸田下台，大西說，「我個人是這麼想的」。

讀賣新聞報導，自民黨東京都黨部會長萩生田光一7月7日深夜，在八王子市面對敗選時曾公開致歉說，「從一開始就是逆境，是從道歉開始的選戰，國政對補選的影響很大，再度向大家致歉」。

補選提名8席最後只拿下2席，有看法認為，自民黨這次敗選原因不光是無黨派選民對派閥「政治與金錢」問題的不信任，甚至連自民黨基本盤都受到影響。

這次自民黨各選區陣營都採取減少針對一般大眾的街頭演說，改採個人演說會等方式盼鞏固自民黨基本盤，結果並未奏效。某陣營幹部說，「支持者憤怒到了極點，對選戰毫不關心，我們早就被放棄了」。

就連好不容易拿到的2席，東京都黨部相關人士表示，「要不是有多位候選人分散批評自民黨的票，如果選情是一打一的話就很危險」。

選區在東京都的自民黨資深眾議員說，就算隔了一段時間，也不是那麼簡單就能讓支持者回歸，「再這樣下去，下次眾議院大選時，東京選出的自民黨眾議員幾乎都會落選」。

自民黨 補選 議員

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