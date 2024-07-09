莫迪稱印俄關係建基於互信尊重 讚揚普亭領導有方

印度總理莫迪（Narendra Modi）今日在莫斯科向印度僑民發表演說時表示，印度與俄羅斯的關係建立在「相互信任和相互尊重」的基礎上；他並稱讚俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）領導有方。

莫迪昨天訪俄，展開為期2天的行程。這是莫迪在6月大選成功連任後首次出訪，也是俄烏戰爭以來第一次訪俄。

莫迪訪俄期間恰逢華府舉行北約峰會，此次峰會預計將以俄烏戰爭為主要討論議題。針對這項時間上的巧合，印度外交部官員上週表示，莫迪的訪問是印俄兩國早已安排的行程，訪問的時間點並無特殊含意。

莫迪在演說中還表示，印俄關係的承諾經歷多次考驗，每次考驗都使得雙方關係愈發強固。對此，莫迪說他要感謝「親愛的朋友」普亭。

數十年來，俄羅斯一直是印度最大的武器供應國，兩國從蘇聯時代就保持著密切關係。

至於西方國家，尤其是美國，一直在尋求加強與印度的關係，作為制衡中國崛起的潛在力量。

但在俄烏戰爭上，印度當局卻和西方國家採取不同立場。

美國國務院昨天表示，已向印度提出對印俄關係的擔憂。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天則批評莫迪訪問莫斯科無疑是「巨大的失望，為致力追求和平的努力帶來毀滅性打擊」。就在同一天，俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭各大城市，造成至少41人死亡，且其中一枚飛彈擊中基輔一間兒童醫院，成為數月來死傷最慘重的空襲。