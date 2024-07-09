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寮國的「一中」算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了？

中央社／ 河內9日專電

寮國在「一中」下比照中國團客給予台灣團客免簽待遇。不過去寮國的台灣民眾幾乎都是散客，寮國在這方面依舊將台灣與中國區分，對台灣散客收40美元簽證費，是陸客的兩倍價。

今年7月起至年底，中國與港澳台團客只要透過寮國旅行社籌劃行程，並送交寮國新聞文化旅遊部批准，就能享15天免簽。寮國呼應「一個中國」把台灣團客納入免簽，實際辦理時仍以中華民國護照做為查驗依據。

當地旅行社微笑老撾旅遊公司19日即將接待公司收到的首批免簽入境台灣團客。負責人蕭清松表示，免簽政策推出後，台灣團客入境寮國的手續與流程都和先前一模一樣，唯一不同的就是不用收簽證費。

此外，寮國對台灣團客免簽，卻仍要求他們入境填寫落地簽證申請表以取得一張「另紙」，來蓋印寮國的入出境章。因為寮國很清楚，台灣人拿的是中華民國護照，倘若在上面蓋章怕打臉中共，只好想個辦法解套。

●寮國「一中」會轉彎 台灣散客簽證費陸客的兩倍

事實上，寮國這次對中國團客免簽的消息，對當地業者而言來得突然。一名寮國業者分析，寮國將2024年封為國家旅遊年，但整個上半年毫無任何吸引國際旅客的措施，大概是看到泰國、新加坡給中國免簽，才有了動作。

只是看在許多業者眼裡，對台灣團客免簽缺乏實際效益。因為寮台沒有直航，目前去寮國玩的台灣民眾幾乎都是散客；寮國即使給台灣團客免簽，在半年的免簽優惠期內並沒有推出直航配套，所以也不會促進團客來。

因此，寮國對台灣團客免簽，看似為「一中」造勢，就現實面來看，寮國為維護自身利益也做出折衝。因為很難帶來台灣團客，意味寮國也不會少收到什麼簽證費；與此同時，該收的台灣散客簽證費也不會少收。

具體來看寮國對散客的簽證費用，入境寮國永珍瓦太國際機場時，落地簽辦理處一張白色的A4紙寫著，中國、越南20美元，國際旅客40美元，而台灣要付的是40美元（約新台幣1300元）的國際價。這裡就不適用「一中」，又是為什麼？

●寮國對台灣團客免簽 業者認清兩岸不同

寮國把台灣團客納入免簽，呼應「一中」之餘，對於如何促進寮國與台灣的觀光可能並無太多想法。有意思的是，台灣以往在寮國官方宣傳中鮮少被提及，現在突然被點名，引發業者對台灣的好奇。

中華民國交通部觀光署7月3日率團前往寮國推廣台灣觀光、舉辦雙邊業者洽談會，當天來了50名寮國業者與媒體。觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，陣仗之大前所未見，重點是寮國業者都非常認真地問問題。

多名寮國業者受訪時提及，現在台灣團客免簽，讓他們好奇可以怎麼促進雙邊觀光。過程中，他們連台灣簽證怎麼辦都不曉得，到最後明白要去中華民國駐越南代表處辦理，理解所謂「一中」原來還有一個中華民國。

●陸客旅遊一條龍再現寮國 台灣旅客走精緻行程

經營台灣旅客市場18年的寮國業者馮思沃（Kiphone Vongsavath）觀察，台灣旅客講求深度體驗，喜歡探索當地文化，旅遊模式和西方旅客較相似；至於中國旅客偏好跟團走，從住宿、飲食到娛樂，幾乎都在中國城裡解決。

寮國首都永珍的中國城位於機場附近的三江地區。當地居民指出，中國城大約20年前開始成形，隨著中國工程隊進駐寮國蓋鐵路、發電廠日益繁榮，COVID-19疫情爆發後迄今，中國民眾更是大量湧入，號稱已有10萬人。

前進永珍觀察，中國社群在各行業中的利益盤根錯節，旅遊業一條龍模式再現寮國。中國旅客大多一下機就被載往中國城住下，想買寮國伴手禮也有專門的購物店。

不同於中國的一條龍模式，台灣旅客則會住在當地人所開的飯店或旅館，在當地特色的餐廳吃飯。馮思沃的公司在COVID-19疫情前1年，接待700人次台灣旅客，購買的都是講求體驗的精緻行程。

不過，馮思沃也說，要吸引更多台灣旅客來寮國，要有直飛航班配合。但若要航空公司願意飛，台寮雙向載客率須達一定水準；光靠台灣旅客來寮國，撐不起台寮的直飛市場。

他觀察，台灣民眾對來寮國旅遊其實很有興趣，而台灣也是寮國民眾出國旅遊的潛力市場。馮思沃曾赴台旅遊，他說，台灣交通方便、民眾英文能力佳，到台灣玩對寮國人來說「超級方便」。

●寮航機隊不足 想囊括台灣與轉機市場徒呼無奈

寮國航空（Lao Airlines）商業與市場部副總經理戴亞拉（Saleum Tayarath）3日與周欣毅率領的台灣代表團會面時，直接表達對台灣市場的興趣。由於寮國深受歐美旅客喜愛，他還特別關注經由第三國轉機赴台灣的市場。

戴亞拉坦言，公司已研究台灣市場一段時間，苦於機隊量能不足，旗下最大的客機空中巴士A320僅4架，因此未能直飛。但他表示，會持續鎖定台灣市場，待量能足夠時，就能實現計畫。「今年沒辦法，但或許明年可以直飛台灣。」

中共在國際上慣於製造與散布台灣屬於中華人民共和國的錯誤印象，這次又想藉寮國給台灣穿小鞋。只是兩岸人民拿的護照就是不同；寮國民眾要去台灣旅遊，中華人民共和國也管不著。

中共昧於兩岸現狀，在國際上汲汲營營操作「一中」，結果到了執行面便破綻百出、相關宣稱不攻自破。寮國業者這次在台灣團客「一中」免簽事件中，反倒更加認識中華民國與台灣，即是一起真實例證。

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