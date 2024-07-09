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伊朗選出改革派新總統 美官員：不認為政策將改變

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國官員今天表示，當局不認為伊朗選出改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）後，政策將有所改變，兩國就核武議題恢復對話的可能性也不高。

法新社報導，美國國務院發言人米勒（MatthewMiller）告訴媒體記者，「我們不認為這次選舉會造成伊朗未來走向或政策上的根本變化。」

米勒指出，國家所有重大事務仍由伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）決定。自1979年伊斯蘭革命（Islamic revolution）後，伊朗便成為美國的宿敵。

米勒說，「如果新總統有權採取措施來限制伊朗核武計畫、停止資助恐怖主義、終止擾亂地區活動，我們將非常歡迎。」

「但想當然爾，我們並不認為這種情況會發生。」

被問及裴澤斯基安當選後，美國是否會考慮與伊朗重啟外交關係，米勒回應，「關於伊朗核武計畫，我們一直主張外交是有效、永續的最佳途徑。」

但在白宮，國家安全會議（National SecurityCouncil）發言人柯比（John Kirby）被問到美國是否已準備好與伊朗恢復核武對話時，他斷然表示「沒有」。

柯比表示，「我們將觀察這位新任總統想做什麼，但我們不期待伊朗的行為會有任何改變。」

伊朗 核武 美國

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