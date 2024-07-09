日菲簽署相互准入協定 分析：日本欲戰略牽制中國

日本與菲律賓昨天簽署相互准入協定（RAA），日本自衛隊與菲律賓軍方將擴大聯合訓練範圍。中國專家說，日本是想藉由菲律賓在戰略上牽制中國。

澎湃新聞今天報導，上海國際問題研究院中日關係研究中心秘書長、研究員蔡亮分析，日菲簽署相互准入協定有各自的戰略考量。對菲律賓來說，由於自身實力有限，不排斥任何願意與菲國加強軍事合作的域外大國介入南海局勢。

蔡亮表示，因此這兩年可見菲律賓積極推動澳洲、法國、印度等國介入南海，與菲國加強軍事合作，涉及情報、武器裝備和演訓等領域。

蔡亮分析，「日本的目的很簡單，加強與菲律賓的軍事合作就是為了戰略上制衡中國，美菲是盟國，美日同盟，日菲升級成『準同盟』，美日菲的軍事合作就升級到一個新的層級」。

蔡亮並指出，日菲簽署重要防務協定更方便日本介入南海局勢，尋求東海、南海、台海「三海聯動」，以求更好應對中國的策略以及提高國際影響力。

至於簽署相互准入協定是否意味日本將在菲律賓部署自衛隊，蔡亮認為，這個協定只是簡化雙方部隊進入對方領土的手續，更多適用於短期的訓練、軍演等方面，並非長期在菲律賓部署自衛隊。

這位專家還表示，日本介入南海局勢主要是為了減少在東海以及日本西南方向的戰略壓力，但不利於南海局勢的和平及穩定。

日本與菲律賓8日在馬尼拉簽署相互准入協定，日本自衛隊與菲律賓軍方將擴大聯合訓練範圍。

日本產經新聞報導，簽署相互准入協定後，日本自衛隊與菲律賓軍隊的往來將更為容易。日本陸上自衛隊與菲律賓陸戰隊等至今以救災為名的聯合訓練，可擴充為更具實戰性質的聯合訓練。

對於日菲簽署相互准入協定，中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會回應說，亞太地區不需要軍事集團，更不需要挑動陣營對抗、鼓動「新冷戰」的「小圈子」。任何損害本地區和平穩定、破壞本地區團結合作的行徑，都將招致地區人民的警惕和共同反對。

林劍還提到，日本在二戰時曾對包括菲律賓在內的東南亞國家進行侵略和殖民統治，負有嚴重歷史罪責。日本應認真反省侵略歷史，在軍事安全領域謹言慎行。