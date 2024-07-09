北約峰會彰顯實力 歐美政局均有挑戰

北約32國領導人本周齊聚華盛頓，慶祝該組織成立75周年。即將離任的秘書長斯托滕貝格向DW表示，這是史上最成功、最強大的聯盟。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，北約的確重獲活力。面對家門口的這場戰爭，北約作出堅決回應。盟國逐漸擴大了對烏克蘭的軍事和資金支持，盡管基輔並非該組織成員。

50萬可戰鬥兵力

北約已制定自身防御的新計劃，向靠近俄羅斯的前線國家派遣更多士兵，如今歐洲可作戰部隊已達到50萬人。此外，新成員國瑞典和芬蘭也加入北約，這是兩個擁有現代武裝力量的強大民主政體。

北約國家如今將增加防御投資。斯托滕貝格表示，2021年，將GDP的2%用於防御的國家已從9個增加到23個。他說，這是一個創下紀錄的數字。

拜登能否連任

華盛頓的此次峰會因此旨在發出力量與團結的信號。不過，美國內政則給此次峰會帶來陰影。拜登在選戰中的表現引發對他本人的質疑。如果川普當選則對歐洲來說也帶來不確定因素。

川普任總統時曾威脅要讓歐洲人為美國的保護買單。新近的選戰中，他則表示，達不到北約規定GDP的2%用於防御的國家，任由俄羅斯對其為所欲為。

跨大西洋關系的風險

不過，德國國防部長皮斯托裡烏斯今年早些時候向DW表示："美國人對於北約聯盟的價值知道得很清楚。誰都知道，如果跨大西洋關系出現問題，其自身地緣政治和戰略利益將面臨風險。"

如今，北約達到2%標准的成員國增加。不過，歐洲外交關系委員會專家魯德（Majda Rude）向DW表示，仍有9個國家的防御開支低於其GDP的2%，其中包括加拿大、意大利和西班牙。

協調對烏援助的新司令部

此次峰會上，北約領導人將批准一項計劃，允許北約主導協調對烏克蘭的安全援助及培訓，以應對若川普上台、美國停止對烏援助的憂慮。

斯托滕貝格表示，這將使對烏援助在未來數年裡更穩定。北約也將在德國威斯巴登成立一個新的司令部，有來自盟國和伙伴國的近700名工作人員。

北約未向烏克蘭發出加入的邀請，這一議題在該聯盟內部仍具有高度爭議性。

歐洲政局的挑戰

德國馬歇爾基金會專家萊塞（Ian Lesser）表示，在對基輔的軍援方面，美國仍扮演極其重要的角色。他表示，加在一起，歐洲盟國對烏克蘭的軍事支援或許大致與美國相同。

而歐洲自身目前在政治上也面臨分裂的風險。法國剛剛舉行議會第二輪選舉。德國也面臨極右翼勢力上升。英國首相則剛剛易人。專家萊塞表示，大西洋兩岸都存在整體上的政治不確定氣氛。

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