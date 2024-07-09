警方調查報告：巴西前總統侵占外交禮品還轉售牟利

警方今天公布的調查顯示，一項非法計畫把致贈巴西政府逾120萬美元的珠寶等奢侈品出售牟利，巴西極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）從中獲利。

法新社報導，巴西聯邦警察上週建議控告波索納洛洗錢等罪名，因為他在2019年至2022年間，挪用任內收到的外國禮品。

波索納洛聲稱自己是左翼繼任者魯拉（Luiz InácioLula da Silva）政府司法迫害的目標，否認有任何不法。

警方今天公布的報告指出，調查人員發現，政府官員「採取行動，轉移」了外國政府致贈波索納洛的多件高價禮品，總價值122萬美元。

遞交給最高法院的報告指出，官員試圖將這些物品出售到國外，「目的是…為時任總統非法致富」。

聲明還說，這類出售所得的現金，「未使用正式銀行系統」，即付給波索納洛。

法官給檢察官15天時間，決定是否正式指控波索納洛。

此案源於2021年10月，巴西海關官員在聖保羅/瓜魯柳斯國際機場（Sao Paulo/Guarulhos InternationalAirport）扣押沙烏地阿拉伯政府送給波索納洛夫婦的奢華珠寶。