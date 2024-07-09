新首都建設緩慢 印尼總統延後授予首都地位命令
耗資320億美元（約新台幣1兆416億元）開發的印尼新首都「努山塔拉」，因基礎建設工程進度緩慢，總統佐科威宣布，延後宣布授予其首都地位的行政命令，並表示不願強迫執行尚未完成的計畫。
距離印尼新首都「努山塔拉」（Nusantara）於8月17日獨立日正式落成，只剩一個多月，但關鍵的基礎設施卻仍未完工。因此總統佐科威（Joko Widodo）表示將延後頒布確認「努山塔拉」為新首都的總統令，他指出，只有在基礎設施完成的情況下，才有可能搬遷至新首都。
印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，佐科威說：「做任何決定前，不想強迫（執行）尚未完成的（計畫），我們會確認現場的所有（工程）進度。」
他表示，授予「努山塔拉」為新首都的總統命令，可能由他，或下屆政府發布，暗示10月的新任總統就職典禮可能在「努山塔拉」舉行。
佐科威先前決定8月17日印尼獨立日將在「努山塔拉」舉行慶祝活動及新首都落成典禮，他還曾透露，計劃7月就搬至新首都的辦公室工作，屆時新首都的政府大樓建設都已完工。
報導指出，佐科威要搬至新首都工作的說法，是為了安撫投資人，因為6月初，新首都管理局局長班邦（Bambang Susantono）和多尼（Dhony Rahajoe）雙雙辭職，遭外界質疑遷都計畫遇到阻礙。
佐科威坦承，只有在基礎設施準備就緒的情況下，才有可能搬至新首都辦公室，並補充公共工程及人民房屋部的報告指出，目前尚未準備就緒。
新首都基礎設施開發工作負責人丹尼斯（Danis H.Sumadilaga）表示，總統府的工程進度已達到92％，目標是7月第2週前完成，以趕上8月的獨立日慶祝活動。
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