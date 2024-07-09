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日本海鷹直升機8死事故 調查報告指警戒監視與高度管理疏失

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機今年4月失事墜海。圖為同款SH-60K海鷹直升機示意圖，非失事飛機。 美聯社
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機今年4月失事墜海。圖為同款SH-60K海鷹直升機示意圖，非失事飛機。 美聯社

日本海上自衛隊今年4月發生兩架海鷹直升機碰撞墜毀，造成8人殉職，官方調查報告書今天出爐，事故主因包括直升機內警戒監視作為不適當，及指揮官對高度管理不夠充分。

海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機，今年4月20日晚間在鳥島東方約280公里處，參加共有8艘艦艇及6架反潛直升機參與的反潛訓練時發生碰撞墜毀；失事現場空域共有3架直升機飛行，其中兩架發生碰撞，兩機各搭載4人、總計8人全數殉職。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊今天公布的調查報告書指出，兩架直升機當時分別在不同的指揮官指示下各自飛行，但目標地點同為根據探測到潛艦情報所示地點。

兩架直升機之所以發生事故，根據推測，應是幾乎直線前進的一架直升機前方，跟正在轉向的另一架直升機左前方發生碰撞，兩架直升機內都存在警戒監視工作不適當的問題。

另外，兩架直升機在飛往目標地點時，不同指揮官間存在未充分共享情報等協調不足的問題，也未下達以不同高度飛行防止碰撞的指示，存在高度管理不夠充分的情況。

防衛大臣木原稔今天說，作為防止類似情況再度發生的對策，會徹底做好機上警戒監視的報告要領與因應，及嚴格要求統一由海上作戰指揮官負有關高度管理責任等作為。

木原說：「沉重接受造成8人不幸殉職的事故調查結果，將抱持絕不再出現任何犧牲者的決心，竭盡全力防止類似情況再度發生。」

至於這起兩機碰撞事故後全面暫停由數架反潛直升機進行的訓練，木原說，基於調查結果，今天起將恢復正常訓練。

直升機 自衛隊

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