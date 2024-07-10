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法國會選舉「太瘋狂」！僅成軍1個月左翼聯盟勝出 專家解析政治走向

遠見／ 文‧邱祐慶
法國現任總統馬克宏。美聯社
法國現任總統馬克宏。美聯社

法國國會選舉第二輪投票結果出爐，在左翼和中間派的退選策略操作下，原本在首輪投票大有斬獲的極右翼國民聯盟落居第三，而由左翼政黨臨時組成聯盟的新人民陣線得票勝出，馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派則排名第二。大選結果顯示，三個政黨都沒有取得組成政府的絕對多數。

法國左翼媒體《解放報》用標題「C'est Ouf」總結整個夜晚，這句法國俚語的意思就是「這太瘋狂了」。

根據《紐約時報》指出，新人民陣線的勝出，對一個僅在一個月前組成、目標是阻止極右翼國民聯盟上台的聯盟來說，是一項壯舉。

新人民陣線包括四個左翼政黨：法國共產黨、社會黨、歐洲生態綠黨和極左政黨「不屈法國」。雖然許多法國人對極右翼的失敗感到歡欣鼓舞，但另一些人則對極左翼可能帶來的後果感到恐懼。

退選策略奏效，極右翼執政夢碎

上週，在兩輪選舉的第一輪投票之後，左翼和中間派的200多名候選人達成戰術投票協議，就是為了阻止極右翼勝選，而這個策略如今看來奏效。

國民聯盟黨魁巴德拉（Jordan Bardella）表示，中間派和左翼競爭對手的退選策略，是「剝奪」國家擁有極右翼政府的機會，「今天晚上，一個舊世界已經崩潰。任何事物都無法阻止重新燃起希望的人民。」

國民聯盟領導人勒龐（Marine Le Pen）說：「潮水正在上升，雖然它漲得不夠高，但它仍在上升，因此，我們的勝利實際上只是延後了。」

《BBC》分析，法國人民再次表明他們不希望極右翼掌權，除了他們反對其理念，還有害怕極右翼上台後會帶來不安。

不過，儘管左翼似乎取得勝利，但民調顯示，沒有任何政黨或聯盟，獲得足以組成政府的絕對多數。

國民聯盟領導人勒龐。歐新社
國民聯盟領導人勒龐。歐新社

左翼：不會協商組成聯合政府

社會黨領袖福爾（Olivier Faure）表示，新人民陣線不會協商組成聯合政府，「因為這會背叛法國人民的選擇，並延長馬克宏（Emmanuel Macron）的計畫。」

如果馬克宏要求新人民陣線組成政府，目前還不清楚誰會被提名為總理。

《紐約時報》提到，由於親俄和反猶太主義的立場，其他左翼政黨領導人都堅稱，他們不會推派不屈法國領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）為總理。

之前，梅蘭雄拒絕將哈馬斯稱為恐怖組織，並強烈譴責以色列在加薩走廊的軍事行動是「種族滅絕」。他的這些言論，引發諸多爭議。

看來，法國總理恐將難產，政壇上也將出現許多變數。

社會黨領袖福爾（圖中）。取自X@faureolivier
社會黨領袖福爾（圖中）。取自X@faureolivier

進入政治重建期，專家：馬克宏影響力持續減弱

法國政治評論家杜哈梅爾（Alain Duhamel）認為，法國有許多政治力量：左翼、極右翼、中間派和中右翼，在這些陣營內部，還有相互競爭的政黨，「我們正處於一個政治解構期，或者說是『重建期』。」

《BBC》則認為，法國將進入一個更具「議會制」的系統，馬克宏掌握的權力將流失，轉移到新政府的領袖手中，即使他設法讓一個中間派成為總理，那個人也將以自己的名義行使權力，並以議會支持為基礎，馬克宏的影響力將持續減弱。

但雖然影響力減弱，馬克宏仍然是總統，推動許多重大的國家政策。

新的會期將在10天後召開，但巴黎奧運也將於7月26日開始，法國可能還需要一段時間才能平靜下來。

延伸閱讀

（本文出自2024.07.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

保守黨 大選 法國 馬克宏

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