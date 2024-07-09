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日本與北約擬設專線交流機密情報 強化安保合作

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本跟北大西洋公約組織（NATO）正就設置專線進行機密情報交流展開最後協調，目的是為強化雙方在安全保障領域的合作。

日本朝日新聞報導，配合日本首相岸田文雄明天啟程訪美出席北約峰會，雙方希望屆時能正式商定。

北約成員國間已打造確保安全性的通訊網，用來交流敏感情報。日本與北約間也希望建構這樣的系統，意圖共享高階情報。

有關安全保障層面的合作，日本與北約2023年已制定「日本與北約訂製夥伴關係計畫」（IndividuallyTailored Partnership Program，ITPP），確認雙方在16個領域的合作事項。

在強化情報共享的部分，也有因應網路或太空等跨地域新安保課題的意圖。

岸田此行結束華府訪問行程後預計順訪德國，在跟德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談時，預料將啟動有關經濟安保的相關部會官員級協商。

岸田希望跟意圖強化與中國經濟合作的德國進行協調，因應中國產能過剩問題及對重要礦產的出口管制。

北約 德國 日本

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