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日本83歲參院議長考量年事已高 不再尋求連任

中央社／ 東京9日綜合外電報導

83歲的日本參議院議長尾辻秀久決定不參選2025年夏季將舉行的參議院選舉，任期屆滿後退出政壇。尾辻辦公室說明，考量體力及年齡，認為要再繼續下一個6年任期有難度。

綜合朝日新聞及每日新聞報導，儘管尾辻計劃退休，但到2025年7月任期屆滿前，仍會繼續擔任參議院議長一職。

面對明年夏天將舉行的參議員改選，尾辻認為必須給黨中央尋找接替人選等準備時間，所以在選前約一年的時間點決定退休。

尾辻出生於1940年，東京大學輟學後曾任鹿兒島縣議員，1989年獲自民黨提名首度當選參議員，目前進入第6個任期。他過去在自民黨內派閥屬茂木派，但2022年8月擔任議長後離開派閥。

此外，尾辻曾任厚生勞動大臣、參議院副議長等要職，並長年擔任「日本遺族會」會長。日本遺族會是二戰結束後由戰死日軍的家屬所組成的組織。

日本 自民黨 議員

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