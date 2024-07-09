領導人協議深化合作後 北韓菁英軍事學員訪俄
北韓官方媒體今天報導，北韓菁英軍事訓練代表團已前往俄羅斯訪問。這是北韓和俄國領導人簽署協議承諾強化軍事合作以來，兩國首次軍事交流。
北韓中央通信社（KCNA）報導，金日成軍事大學（Kim Il Sung Military University）校長金琴哲（KimGeum Chol，音譯）帶領軍事訓練人員組成的代表團於昨天搭機離開北韓。
北韓中央通信社並未說明他們訪問俄羅斯的地點、目的等細節。
金日成軍事大學專門訓練北韓菁英軍事人員，現任領導人金正恩昔日到瑞士留學後就曾就讀此校，獲培養成為北韓第3代領導人。
北韓和俄羅斯高階官員過去一年交流次數創紀錄，當中還包括俄國總統普亭（Vladimir Putin）6月訪問平壤。
普亭和金正恩當時簽署「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership）條約，當中包括了金正恩稱之為結盟的共同防禦協議。
北韓與俄羅斯高調發展軍事關係，讓南韓與美國感到擔憂，他們提出所謂北韓運送武器給俄羅斯對付烏克蘭的證據，並認為北韓可能正獲得俄羅斯援助。北韓與俄羅斯都否認有武器交易。
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