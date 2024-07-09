快訊

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

領導人協議深化合作後 北韓菁英軍事學員訪俄

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

北韓官方媒體今天報導，北韓菁英軍事訓練代表團已前往俄羅斯訪問。這是北韓和俄國領導人簽署協議承諾強化軍事合作以來，兩國首次軍事交流。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金日成軍事大學（Kim Il Sung Military University）校長金琴哲（KimGeum Chol，音譯）帶領軍事訓練人員組成的代表團於昨天搭機離開北韓。

北韓中央通信社並未說明他們訪問俄羅斯的地點、目的等細節。

金日成軍事大學專門訓練北韓菁英軍事人員，現任領導人金正恩昔日到瑞士留學後就曾就讀此校，獲培養成為北韓第3代領導人。

北韓和俄羅斯高階官員過去一年交流次數創紀錄，當中還包括俄國總統普亭（Vladimir Putin）6月訪問平壤。

普亭和金正恩當時簽署「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership）條約，當中包括了金正恩稱之為結盟的共同防禦協議。

北韓與俄羅斯高調發展軍事關係，讓南韓與美國感到擔憂，他們提出所謂北韓運送武器給俄羅斯對付烏克蘭的證據，並認為北韓可能正獲得俄羅斯援助。北韓與俄羅斯都否認有武器交易。

俄羅斯 北韓 金正恩

延伸閱讀

平壤加速「造神」 官員戴金正恩肖像胸章

【專家之眼】從普亭得到的教訓：自己完了，國家也完了

歐美狡猾企業2大方法 助俄羅斯獲禁運物資

普亭訪朝鮮贈俄產豪華Aurus房車 親自駕車載金正恩兜風

相關新聞

新冠肺炎肆虐害美國損失18兆美元 美智庫：要求北京負法律責任

美國之音報導，美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）8日發布報告稱，新冠病毒大流行給美國造成...

「有特定邪惡目標」 美眾議院議長點出三國軸心：將力推全面抗中法案

美國之音報導，美國國會眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，中國對全球和平構成最大威脅，美國國會將在本屆會期結...

法國會大選 極右派爆冷落敗…川普鐵粉MAGA批選舉舞弊

法國選民為避免極右派翼國民聯盟(National Rally)掌權，7日國會決選大力支持倉促成軍的左翼聯盟「新人民陣線」...

萬人因舊優生保護法強制絕育…最高法院認定違憲 日相岸田將親向原告致歉

日本最高法院日前認定「舊優生保護法」違憲，首相岸田文雄今天表明7月17日將跟訴訟原告等人會面，屆時除直接表達政府反省與致...

日本千葉幼兒園師生過馬路遭車撞 2人重傷…肇事駕駛為70多歲婦人

日本千葉縣市原市一處交叉路口，今天上午發生高齡駕駛駕車衝撞正在斑馬線上過馬路的幼兒園師生隊伍，總計造成6名師生受傷，其中...

華府直擊／川普對台路線非黨綱能保證 台灣創「被需要」價值更重要？

美國前總統川普主導的共和黨黨綱濃縮再濃縮，呈現以內政為主的16頁文字，其實不只台灣消失，被共和黨視為寇讎的中國共產黨以及身為美國長期盟友的以色列都是幾筆帶過；若將感應雷達擴大到同日的川普盟友、美國眾議院議長強生的演說，更能了解共和黨人對美中台的務實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。