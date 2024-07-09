萬人因舊優生保護法強制絕育…最高法院認定違憲 日相岸田將親向原告致歉

日本最高法院日前認定「舊優生保護法」違憲，首相岸田文雄今天表明7月17日將跟訴訟原告等人會面，屆時除直接表達政府反省與致歉立場外，預料也將說明新的補償方案。

日本過去有約1萬6500人被政府依「舊優生保護法」強制絕育，部分受害人從2018年起提出國賠訴訟。最高法院大法庭7月3日認定該法違憲，判決其中4件國賠定讞，另1件發回高院更審。

對此，兒童政策擔當大臣加藤鮎子7月4日在兒童家庭廳跟原告等人會面，除表達政府反省與致歉之意外，也說明將檢討建立新補償機制的方針。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在自民黨決策機構「役員會」上，除明確表達政府誠摯反省及由衷深深致歉之意外，也表明7月17日將親自跟訴訟原告等人會面。

日本政府將基於法院判決內容進行賠償手續，考量到被害人過去所受痛苦及高齡化的現狀，也持續檢討採取新的補償措施。

日本內閣官房長官林芳正說，岸田屆時將在會面時親自聽大家至今為止的痛苦經驗及想法，並直接向原告等人表達反省與致歉之意。