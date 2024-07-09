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瑞典最新戰略綱要：俄羅斯為最大安全威脅

中央社／ 斯德哥爾摩8日綜合外電報導

斯德哥爾摩當局在今天發布的戰略綱要中表示，俄羅斯瑞典和各盟國未來幾年最大的安全威脅。

據法新社報導，瑞典軍隊領袖早在今年1月便警告瑞典民眾必須「做好戰爭的心理準備」，而當局也已加強國安政策。

今天發布的最新國安戰略綱要一路規劃至2030年，內文指出，「不能排除針對瑞典和其盟友發動武裝攻擊的可能性」。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，促使瑞典這個斯堪的那維亞半島國家結束維持了兩個世紀的中立狀態，加入北大西洋公約組織（NATO）。

瑞典國防部長楊森（Pal Jonson）在記者會上表示，俄羅斯威脅有多大，取決於俄烏戰爭接下來的發展。

他說俄羅斯動用軍事力量的門檻「很低」，他並進一步表示，莫斯科「已準備好在政治和軍事上甘冒重大風險」。

瑞典在最新的國安戰略綱要中表示，國家「也已採取各項步驟來捍衛戰略資產」，尤其是在境北地區。

2023年1月，一家瑞典礦業集團宣布在瑞典北極圈內發現歐洲「目前已知最大的稀土礦床」。

化學元素包括釹、鐠、鏑都是製造風力發電機、電動車，還有諸如智慧型手機和電腦螢幕等消費性商品的重要原物料。

瑞典是歐洲聯盟最大的礦業國之一，鐵礦產量占歐盟鐵礦總產量90%以上。

俄羅斯 國安 瑞典

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