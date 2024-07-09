快訊

AI需求譜半導體榮景 台積明年可望重新擴大資本支出

4縣市大雨特報「下到晚上」 防雷擊、強陣風、淹水

籃球／新聯盟再減隊！台鋼獵鷹宣布轉戰PLG

北約峰會提中國議程 北京支持俄羅斯引批評

德國之聲／ 德國之聲
北約（NATO）從週二（7月9日）開始，於美國華府舉辦為期3天的高峰會。圖為位在比利時布魯塞爾的北約總部。圖／新華社
北約（NATO）從週二（7月9日）開始，於美國華府舉辦為期3天的高峰會。圖為位在比利時布魯塞爾的北約總部。圖／新華社

北約（NATO）從週二（7月9日）開始，於美國華府舉辦為期3天的高峰會，紀念該組織成立75週年，31個成員國領袖以及烏克蘭、日北、韓國、澳洲及歐盟等領導人均將出席。

美國國安委員會歐洲事務高級顧問卡彭特（Michael Carpenter）8日在北約峰會簡介記者會上表示，儘管俄羅斯是北約的主要威脅，但中國一直在一系列軍民兩用產品上，直接向俄羅斯國防工業基地提供支持，間接對歐洲安全造成長期威脅。因此北約在會議中也將圍繞中國問題進討論，並把部分威脅反映在會後公報中。

中國外交部發言人林劍8日週一則批評，北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，一面聲稱是區域性、防禦性組織，一面不斷「越界擴權、突破防區、挑動對抗」，「是威脅全球和平穩定的真正風險源」。

卡彭特在記者會上也被香港鳳凰衛視記者問及，隨著北約擴大和亞洲盟國的合作，該組織的「第五條款」（共同防禦條款）是否將擴大至亞洲。

卡彭特則否認相關說法，並表示北約與印太夥伴之前存在許多共同利益，涉及網路安全、打擊虛假訊息與建立國防工業基地，但他強調：「北約並未向印度-太平洋地區擴張......北約所有的防禦和威懾能力都位於北約盟國境內的歐洲大西洋地區 」。

卡彭特補充：「這並不意味著我們（北約與印太國家）不應該交談；事實上，恰恰相反。我們應該盡可能多地合作和交談，分享對威脅的看法。」

儘管當前除了土耳其外，尚無其他亞洲國家正式加入北約，日本、韓國、澳洲和紐西蘭自2022年俄烏戰爭開始後，多次參與北約峰會。

北約政策規劃負責人貝爾蒂（Benedetta Berti）表示，印太夥伴連續第三年出席會議，是對歐洲-大西洋和印太地區安全日益緊密聯繫的認可。她也指出，北約在2022年曾稱中國對歐洲-大西洋地區的安全構成「系統性挑戰」，此有必要對這些挑戰是什麼來進行審查。

匈牙利立場引關注

值得注意的是，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在前往華府參加北約峰會前，分別造訪了烏克蘭、俄羅斯及中國，引發歐盟不滿抗議。

對此，卡彭特回應指，歐爾班出訪對於推動俄烏和平進程「沒有建設性......當然對烏克蘭沒有幫助」。

史托騰伯格則強調，歐爾班的莫斯科之旅並不會改變北約援助烏克蘭的共同目標。他在接受美國媒體採訪時說：「對我來說重要的是，所有盟友都同意我們需要為烏克蘭做更多的事情，包括北約將為烏克蘭提供的新培訓和援助，以及長期承諾。」

中國外交部週一稱，習近平讚賞歐爾班為推動政治解決烏克蘭危機所做的努力，並重申中方在俄烏議題上的一貫主張；克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦說，俄方對歐爾班「為澄清俄羅斯和烏克蘭在解決衝突問題上的立場」所做的努力表示讚許。

北約如何支持烏克蘭？

卡彭特提及，本次峰會將宣布支持烏克蘭的新措施．且預計會在德國成立新的北約軍事指揮部，協助烏克蘭發展未來部隊。

此外，北約盟國將宣布向烏克蘭提供安全援助承諾，其中涉及在明年提供基輔400億歐元的支持，並任命一名北約文職人員擔任該組織駐基輔的高級代表，作為北約和烏克蘭政府聯繫窗口。

卡彭特稱，北約峰會將向普丁發出強烈訊號，「如果他認為自己能夠比支持烏克蘭的國家聯盟堅持的更久，他就大錯特錯了」。

對於俄羅斯在8日晚間對烏克蘭發動大規模攻擊，造成多人死傷一事。卡彭特則稱將在加強烏克蘭防空系統方面採取更多行動。

（美國國務院、路透、南華早報等）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

俄羅斯 北京 北約 烏克蘭

延伸閱讀

俄襲基輔兒童醫院碎片煙霧四散 慈母用布保護寶寶

為防禦俄羅斯攻擊 傳北約需額外增加35到50個旅

俄軍襲擊烏克蘭多城市 一家兒童醫院遭破壞

北約峰會將登場 中國、白俄羅斯聯合軍演

相關新聞

南韓真航空航班半路突故障！緊急轉降桃機 延誤13小時才到峴港

東亞日報報導，南韓廉價航空真航空（Jin Air）7日一架從仁川飛往越南峴港的客機，因機體突然故障，緊急轉降台灣桃園國際...

日本千葉幼兒園師生過馬路遭車撞 2人重傷…肇事駕駛為70多歲婦人

日本千葉縣市原市一處交叉路口，今天上午發生高齡駕駛駕車衝撞正在斑馬線上過馬路的幼兒園師生隊伍，總計造成6名師生受傷，其中...

華府直擊／川普對台路線非黨綱能保證 台灣創「被需要」價值更重要？

美國前總統川普主導的共和黨黨綱濃縮再濃縮，呈現以內政為主的16頁文字，其實不只台灣消失，被共和黨視為寇讎的中國共產黨以及身為美國長期盟友的以色列都是幾筆帶過；若將感應雷達擴大到同日的川普盟友、美國眾議院議長強生的演說，更能了解共和黨人對美中台的務實。

北約峰會提中國議程 北京支持俄羅斯引批評

北約（NATO）從週二（7月9日）開始，於美國華府舉辦為期3天的高峰會，紀念該組織成立75週年，31個成員國領袖以及烏克蘭、日北、韓國、澳洲...

日本擬監視國際通訊 以防基礎設施遭網攻

日媒報導，日本政府計劃藉由防範重大網路攻擊於未然的「主動網路防禦」機制，取得並監視從國外傳到國內重要基礎設施業者的通訊資...

法國新政局狀態未明 馬克宏慰留總理

國新總理要由極左派，還是中間派政府擔任？由於目前仍不確定總理人選，法國總統馬克宏8日慰留請辭的總理阿特爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。