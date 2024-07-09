北約峰會提中國議程 北京支持俄羅斯引批評

北約（NATO）從週二（7月9日）開始，於美國華府舉辦為期3天的高峰會，紀念該組織成立75週年，31個成員國領袖以及烏克蘭、日北、韓國、澳洲及歐盟等領導人均將出席。

美國國安委員會歐洲事務高級顧問卡彭特（Michael Carpenter）8日在北約峰會簡介記者會上表示，儘管俄羅斯是北約的主要威脅，但中國一直在一系列軍民兩用產品上，直接向俄羅斯國防工業基地提供支持，間接對歐洲安全造成長期威脅。因此北約在會議中也將圍繞中國問題進討論，並把部分威脅反映在會後公報中。

中國外交部發言人林劍8日週一則批評，北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，一面聲稱是區域性、防禦性組織，一面不斷「越界擴權、突破防區、挑動對抗」，「是威脅全球和平穩定的真正風險源」。

卡彭特在記者會上也被香港鳳凰衛視記者問及，隨著北約擴大和亞洲盟國的合作，該組織的「第五條款」（共同防禦條款）是否將擴大至亞洲。

卡彭特則否認相關說法，並表示北約與印太夥伴之前存在許多共同利益，涉及網路安全、打擊虛假訊息與建立國防工業基地，但他強調：「北約並未向印度-太平洋地區擴張......北約所有的防禦和威懾能力都位於北約盟國境內的歐洲大西洋地區 」。

卡彭特補充：「這並不意味著我們（北約與印太國家）不應該交談；事實上，恰恰相反。我們應該盡可能多地合作和交談，分享對威脅的看法。」

儘管當前除了土耳其外，尚無其他亞洲國家正式加入北約，日本、韓國、澳洲和紐西蘭自2022年俄烏戰爭開始後，多次參與北約峰會。

北約政策規劃負責人貝爾蒂（Benedetta Berti）表示，印太夥伴連續第三年出席會議，是對歐洲-大西洋和印太地區安全日益緊密聯繫的認可。她也指出，北約在2022年曾稱中國對歐洲-大西洋地區的安全構成「系統性挑戰」，此有必要對這些挑戰是什麼來進行審查。

匈牙利立場引關注

值得注意的是，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在前往華府參加北約峰會前，分別造訪了烏克蘭、俄羅斯及中國，引發歐盟不滿抗議。

對此，卡彭特回應指，歐爾班出訪對於推動俄烏和平進程「沒有建設性......當然對烏克蘭沒有幫助」。

史托騰伯格則強調，歐爾班的莫斯科之旅並不會改變北約援助烏克蘭的共同目標。他在接受美國媒體採訪時說：「對我來說重要的是，所有盟友都同意我們需要為烏克蘭做更多的事情，包括北約將為烏克蘭提供的新培訓和援助，以及長期承諾。」

中國外交部週一稱，習近平讚賞歐爾班為推動政治解決烏克蘭危機所做的努力，並重申中方在俄烏議題上的一貫主張；克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦說，俄方對歐爾班「為澄清俄羅斯和烏克蘭在解決衝突問題上的立場」所做的努力表示讚許。

北約如何支持烏克蘭？

卡彭特提及，本次峰會將宣布支持烏克蘭的新措施．且預計會在德國成立新的北約軍事指揮部，協助烏克蘭發展未來部隊。

此外，北約盟國將宣布向烏克蘭提供安全援助承諾，其中涉及在明年提供基輔400億歐元的支持，並任命一名北約文職人員擔任該組織駐基輔的高級代表，作為北約和烏克蘭政府聯繫窗口。

卡彭特稱，北約峰會將向普丁發出強烈訊號，「如果他認為自己能夠比支持烏克蘭的國家聯盟堅持的更久，他就大錯特錯了」。

對於俄羅斯在8日晚間對烏克蘭發動大規模攻擊，造成多人死傷一事。卡彭特則稱將在加強烏克蘭防空系統方面採取更多行動。

（美國國務院、路透、南華早報等）

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