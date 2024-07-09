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40艘軍艦駛出珍珠港 環太軍演進入海上階段

中央社／ 檀香山8日專電

卡爾文森號航空母艦等40艘軍艦今天陸續駛出珍珠港，環太軍演進入海上操演階段，未來3週除了擊沉靶艦，也將進行無人機整合在內的30項實驗性質計畫。

兩年一次的環太平洋軍演（RIMPAC）是現今全球規模最大的軍事演習。今年從6月27日起一直進行到8月1日，29個國家派出40艘水面艦艇、3艘潛艦、14支地面部隊，超過150架飛機聯合演習。

本次演習的主角航空母艦卡爾文森號（USS CarlVinson，CVN-70）今天午間駛出珍珠港，宣告演習進入第二階段。

從6月27日開始，參演40艘軍艦停靠珍珠港，各國之間互相交流、增進友誼，第一階段著重事前計畫，檢查裝備，確認安全守則和環境保護原則，下達演訓計畫。

聯合部隊指揮官海軍中將韋德（John Wade）在開訓記者會上表示，演習第一階段，各國靠港的重要目標是「確保從高階軍官到基層水手都瞭解接下來的任務」。

今天起第二階段，各國在夏威夷群島附近的海上展開操演。韋德表示，訓練原則有如小孩學步，採用「爬－走－跑」循序漸進的方式，逐步增加訓練的難度，在空中、海上、水下和陸地綜合訓練。

訓練科目包括人道救援、災害應變、兩棲登陸、實彈射擊。韋德提到，今年演習將進行30項實驗性質的演練，在偵測技術、實彈射擊、後勤支援、移動部署等各方面嘗試新的演練方式，其中之一是無人機系統與人員操控系統的整合。

之後第三階段是在第二階段的基礎上，展開較為複雜的整合演練。各國軍艦、戰機在這個階段，將模擬不同的作戰狀況，依照各種不同戰術，執行作戰任務，其中重頭戲是擊沉一艘已退役的4萬噸級「塔拉瓦號」（USS Tarawa）兩棲攻擊艦。

各國戰機、船艦面對塔拉瓦號，將模擬不同的戰況、使用不同的武器和編隊，對塔拉瓦號進行實彈射擊。韋德表示，希望塔拉瓦號在沉沒之前能夠支撐足夠的時間，充分發揮演練的效益。

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