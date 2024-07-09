法國新政局狀態未明 馬克宏慰留總理

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】法國新總理要由極左派，還是中間派政府擔任？由於目前仍不確定總理人選，法國總統馬克宏8日慰留請辭的總理阿特爾。左派聯盟雖然在此次大選中，成為第一大勢力，但內部對於最大黨「不屈法國」的黨魁梅蘭雄有意見，且馬克宏所屬聯盟也是國會第二大勢力，最終由誰結盟仍不確定。

政治僵局會多久？

根據《英國廣播公司》報導，馬克宏表示，為了維持國家穩定，慰留在選舉結果出爐後，隨即遞交辭呈的總理阿特爾。此次選舉出乎西方媒體預料，由極左派為主的政黨聯盟獲得了國會最多席次188席，馬克宏所屬的「復興」聯盟獲得161席，而勒龐領導的國民聯盟僅獲得143席，雖然以單一政黨得票率來說還是最高（37.1%）。

《Politico》提到，在左派的「新人民陣線」聯盟中，極左的「不屈法國」獲得78席，老牌政黨社會黨65席、綠黨33席與法國共產黨9席，還有小黨3席，是否要由不屈法國領袖梅蘭雄出任總理還有很多問號，加上馬克宏還要前往美國參加北約峰會，還有巴黎奧運即將到來，馬克宏希望法國政局能先有一段冷靜期。

但法國財政部長勒梅爾提醒馬克宏，法國將面臨財政危機與經濟衰退的風險，政治僵局可能也不能太久；而落到第三的國民聯盟也打算將戰場從法國國民議會轉移到歐洲議會，因為國民聯盟的席次比執政的「復興」聯盟還要高，而且甚至打算與匈牙利總理奧班新創立的「守護歐洲」聯盟合作。

英法德極右派成長

由於歐洲議會的敗選，讓馬克宏決定提前解散國會舉行大選，選前復興聯盟在577席中有250席，其實也是少數執政，而國民聯盟雖為第三大政黨，但席次從89席成長到143席，而傳統老白右派政黨共和黨因復興聯盟、國民聯盟吸票，席次從62席衰退到48席。

德國、法國與英國的極右派政黨都在今年選舉中獲得不少成長，英國脫歐領袖法拉奇領導的改革黨，雖然僅獲得5席，但普選票獲得411萬票，總體得票率增加12.3%，雖然英國由中間偏左的工黨執政，但極右派勢力仍不可小覷。

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