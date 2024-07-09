南韓真航空航班半路突故障！緊急轉降桃機 延誤13小時才到峴港

東亞日報報導，南韓廉價航空真航空（Jin Air）7日一架從仁川飛往越南峴港的客機，因機體突然故障，緊急轉降台灣桃園國際機場，機上178名乘客改搭替代航班抵達目的地，延誤整整13小時。

真航空8日指出，一架編號LJ081的波音B737-800航班7日晚間9時10分左右從仁川機場起飛，前往越南峴港，途中因為機體出現異常，於晚間11時55分左右轉降桃園國際機場。

航空公司為178名乘客安排住宿及交通服務，並於隔天上午7時6分派出替代航班飛往台灣，載乘客前往峴港，較原定抵達時間晚了整整13小時。

從峴港飛往南韓釜山的LJ112航班使用同一架飛機，因此也受到影響，出發時間延誤約12小時。真航空也向該班機135名乘客提供當地住宿及交通方式，並指「對於航班延誤造成旅客不便深表歉意」。