衛星照曝伊朗軍事基地擴建2設施 似為增產飛彈
近來衛星照片顯示伊朗兩座主要彈道飛彈設施大幅擴建，兩名美國研究人員評估此舉是為提高飛彈產量，獲得3位伊朗高官證實。
路透社報導，伊朗是在2022年10月達成協議，同意提供飛彈給俄羅斯之後，擴建這兩座設施。
美國官員表示，伊朗還向葉門「青年運動」（Houthi）叛軍和黎巴嫩民兵「真主黨」（Hezbollah）提供飛彈，這兩個組織都是伊朗支持的軍事聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）成員。
美國衛星公司星球實驗室（Planet Labs）3月對莫達雷斯（Modarres）軍事基地、4月對霍吉爾（Khojir）飛彈生產基地拍攝的照片顯示，這兩座都位於伊朗德黑蘭附近的基地有30多座新建築。
路透社檢視的照片顯示，許多建築物都被大型土堤包圍。美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center forNonproliferation Studies）兼任教授路易斯（JeffreyLewis）表示，此類防禦工事與飛彈生產有關，目的是防止一棟建築物內的爆炸引爆附近建築物中的高度易燃物。
路易斯表示，根據現場影像，霍吉爾擴建工程於去年8月開始，莫達雷斯工程則於10月展開。
專家認為伊朗的核武庫已是中東地區最大，估計約有3000多枚飛彈，其中包括用於攜帶一般彈頭和核彈頭的型號。
3位因無權公開發言而要求不具名的伊朗官員證實，莫達雷斯和霍吉爾正在擴建，以提高彈道飛彈產量。
路透社無法獨立證實這些伊朗官員的說法。
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