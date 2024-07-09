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作品談俄女嫁IS恐怖分子 俄導演與劇作家判刑6年

中央社／ 莫斯科8日綜合外電報導
示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

俄羅斯的法院今天以洗白恐怖主義為由，對1名劇作家和1名劇場導演各判刑6年。西方認為，這個判決凸顯人權活動者稱俄羅斯難容藝術自由所言不虛。

路透社報導，39歲劇場導演貝爾科維奇（ZhenyaBerkovich）和44歲劇作家佩蒂邱克（SvetlanaPetriychuk）去年5月因一部名為「勇敢獵鷹芬尼斯特」（Finist,the Brave Falcon,暫譯）的劇作被捕。這部作品講述1名俄羅斯女子嫁給伊斯蘭國（IS）武裝分子的故事。

本案是2022年2月底俄國入侵烏克蘭後，俄國藝文界因作品而遭起訴的最矚目案例。兩名被告均不認罪。

倡導言論自由者與俄國藝術界譴責這樁為期7週的審判是出於政治動機。

法官在審理期間裁准檢方所請，以案件一些當事方受到人身威脅為由，改採不公開審理。

在5月底庭審一開始，貝爾科維奇和佩蒂邱克就表示之所以推出這部劇作，是因她們堅決反對恐怖主義而非支持。

貝爾科維奇告訴庭上：「我做藝術表演是為避免恐怖主義發生。對恐怖主義一事，我只有譴責與反感。」

辯護律師卡賓斯卡亞（Kseniya Karpinskaya）對判決與量刑表示不服，會持續上訴。一段貼上社媒的影片顯示，她告訴法院外的支持者「雖然希望很渺茫，但我們當然會提出上訴」。

IS 人權 俄羅斯 恐怖主義 言論自由

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